«Вкусвилл» закрыл 10% магазинов

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская отметила, что «Вкусвилл» сейчас сконцентрирован на развитии онлайн-продаж и поэтому наращивает число дарксторов. В январе ― марте 2025 года их число увеличилось на 5,5% год к году, до 230.