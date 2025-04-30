«Вкусвилл» закрыл 10% магазинов

В первом квартале 2025 года «Вкусвилл» закрыл 238 магазинов, их число сократилось на 10,5% год к году. Это самый высокий показатель среди крупных ретейлеров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.
В первом квартале прошлого года «Вкусвилл», напротив, открыл 123 новых магазина. В пресс-службе сети объяснили нынешнюю динамику закрытием нерентабельных точек, назвав это обычной практикой для компании.
Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская отметила, что «Вкусвилл» сейчас сконцентрирован на развитии онлайн-продаж и поэтому наращивает число дарксторов. В январе ― марте 2025 года их число увеличилось на 5,5% год к году, до 230.
Количество магазинов также уменьшается у сети «Бристоль», входящей в Mercury Retail Group (на 1,5%, 101 точку), и группы компаний «Торгсервис», управляющей дискаунтерами «Светофор», «Маяк» и «Проспект» (на 2,6%, на 70).
Сокращения в Mercury Retail эксперты связывают с перераспределением ресурсов в пользу развития сети «Красное & Белое», а магазины «Светофор» закрываются из‑за скандальных проверок Роспотребнадзора.
При этом в Ассоциации компаний розничной торговли не фиксируют системного физического сокращения продуктовой розницы.