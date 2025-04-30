На Северном Кавказе не работают Steam и зарубежные онлайн-игры

«Исключив причину в зоне своей ответственности и понимая, что проблема связана с фильтрацией трафика после его прохождения через технические средства на сети связи, была оформлена заявка в службу технической поддержки ЦМУ ССОП», — cообщил провайдер в письме Роскомнадзору.