На Северном Кавказе не работают Steam и зарубежные онлайн-игры

В регионах Северного Кавказа уже две недели недоступны Steam, Ubisoft, PUBG и еще более 700 иностранных онлайн-ресурсов, преимущественно игровых. Об этом представители местных провайдеров рассказали «Коммерсанту».
Проблемы начались 14 апреля. Провайдер M2 Connect из Северной Осетии, обслуживающий 13 тыс. домохозяйств, сообщил властям о блокировке зарубежных ресурсов, связав это с фильтрацией трафика на уровне сетей связи.
«Исключив причину в зоне своей ответственности и понимая, что проблема связана с фильтрацией трафика после его прохождения через технические средства на сети связи, была оформлена заявка в службу технической поддержки ЦМУ ССОП», — cообщил провайдер в письме Роскомнадзору.
В M2 Connect отметили, что на мобильных сетях такой проблемы нет и из‑за отсутствия объяснений со стороны службы он не может разъяснить ситуацию абонентам.
«Падение трафика достигает 25%, а блокируются сервисы, использующие Cloudflare и Amazon. Мы не можем объяснить абонентам причины», — рассказал гендиректор компании Михаил Дзиов.
Аналогичные жалобы поступают из других регионов СКФО. В Дагестане операторы связи называют ситуацию «техническим заложником бюрократии», а в Ингушетии фиксируют сбои даже в работе Telegram. В Ставропольском крае провайдеры сообщали о проблемах в соцсетях, но позже удалили посты.
В то же время в «Мегафоне» и «Транстелекоме» сказали, что их сеть в регионе работает в штатном режиме, а «Вымпелком», МТС, «Ростелеком» и «Эр-Телеком» отказались от комментариев.
В Роскомнадзоре заверили, что ограничений на федеральном уровне нет, а в регионах ответственность за связь не входит в полномочия местных властей. Между тем операторы опасаются роста недовольства абонентов: «Клиенты считают, что мы не обеспечиваем качественный интернет», — отметил представитель дагестанской ассоциации провайдеров.