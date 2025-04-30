РБК: «Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

Сегодня / 21:24
Сериал «Отчаянные домохозяйки» получит перезапуск. Его спродюсирует Керри Вашингтон
Сегодня / 23:07
Netflix показал трейлер слэшера «Улица страха: Королева выпускного»
Сегодня / 22:35
Наташа Лионн срежиссирует научно-фантастический фильм с использованием ИИ
Вчера / 20:47
Джессика Альба сыграет в шпионском триллере «The Mark» Джастина Чедвика
Вчера / 20:44
Врачам в Мурманской области пообещали платить, если им получится отговорить женщину от аборта
Вчера / 19:57
Аэропорт в Волгограде переименуют в Сталинград. Эта идея понравилась Путину
Вчера / 19:41
В Венгрии нашли «скрипку надежды», созданную в концлагере Дахау одним из узников
Вчера / 18:46
Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко появились в трейлере «Иллюзии обмана-3»
Вчера / 17:56
В Москве закроется ресторан «Квартира 44» на Большой Никитской
Вчера / 17:43
Starbucks открыл кофейню, напечатанную на 3D-принтере
Вчера / 17:23
Николь Кидман исцеляет людей в трейлере второго сезона «Девяти совсем незнакомых людей»
Вчера / 16:26
В Нью-Йорке вор украл из магазина парики и шляпы на 30 тыс. долларов
Вчера / 15:50
Экс-работника Disney приговорили к трем годам за взлом меню в фирменных ресторанах
Вчера / 15:20
Суд оштрафовал сеть «Ёбидоёби» за использовании песни Инстасамки в соцсетях
Вчера / 14:49
В Венгрии нашли скрипку, созданную заключенным в нацистском концлагере
Вчера / 14:15
Джош Бролин ищет пропавших школьников в трейлере хоррора «Оружие»
Вчера / 13:58
Запах шашлыка настраивает на романтику каждую вторую россиянку
Вчера / 13:54
Европейский суд запретил Мальте продавать «золотые паспорта»
Вчера / 13:31
Орландо Блум и Доналл Глисон снялись в новом фильме Вернера Херцога
Вчера / 13:29
Дуэйн Джонсон выходит на ринг в трейлере «Крушащей машины» ― спортивной драмы от A24
Вчера / 12:31
Японец встречается с 15 богатыми женщинами и зарабатывает на этом 7000 долларов в месяц
Вчера / 11:59
СК создаст совет по культуре
Вчера / 11:50
В музее Роттердама ребенок повредил картину Ротко стоимостью 50 млн евро
Вчера / 11:21
Akon выступит в Москве
Вчера / 09:56
В новой серии «The Last of Us» изменилась заставка после финала второй серии второго сезона
Вчера / 09:47
Жители Патриарших хотят полностью запретить самокаты и мопеды
Вчера / 08:33
Кузен сценариста фильма «Топ Ган: Мэверик» утверждает, что это он написал ключевые сцены
Вчера / 07:46
«Яндекс» займется разработкой роботов-гуманоидов

РБК: «Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

Сегодня в 05:59
Фото: "Яндекс Карты"

Розничная сеть «Магнит» договорилась о покупке контрольного пакета в премиальном ретейлере «Азбука вкуса». Об этом сообщили три источника РБК, знакомые с ходом переговоров.

По информации издания, сумма сделки оценивается в 30–35 млрд рублей. Таким образом, краснодарская сеть получит в управление 170 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь и три распределительных центра. Изменения в формате магазинов и руководстве «Азбуки вкуса» пока не планируются, отметил один из собеседников РБК.

«Через сделку с „Азбукой вкуса“ „Магнит“ существенно усилит свои рыночные позиции в Москве и частично в Петербурге. В последние годы „Азбука вкуса“ практически перестала открывать новые магазины, хотя у нее есть очень успешный и перспективный формат „AB Daily“, который востребован в обеих столицах». — отметил аналитик Марат Ибрагимов в беседе с изданием.

Эксперт считает, что «Магнит» сможет расширить сеть в городах-миллионниках, опираясь на опыт интеграции «Дикси» в 2021 году. Тогда покупка 2612 магазинов «Дикси» и 39 «Мегамарта» позволила холдингу увеличить долю в Москве и Подмосковье с 3,8% до 8,2%, а в Северо-Западном округе — до 19,6%.

Ранее на приобретение «Азбуки вкуса» претендовали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова. IT-компания рассматривала сделку и думала над интеграцией «Яндекс Лавки» в 2021 году. «Севергрупп» же думал над покупкой в 2019 и в 2025 году. Как отметил источник РБК, условия «Магнита» оказались для владельцев «Азбуки вкуса» более «комфортными».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами