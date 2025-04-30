РБК: «Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

«Через сделку с „Азбукой вкуса“ „Магнит“ существенно усилит свои рыночные позиции в Москве и частично в Петербурге. В последние годы „Азбука вкуса“ практически перестала открывать новые магазины, хотя у нее есть очень успешный и перспективный формат „AB Daily“, который востребован в обеих столицах». — отметил аналитик Марат Ибрагимов в беседе с изданием.