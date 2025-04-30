РБК: «Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»

Розничная сеть «Магнит» договорилась о покупке контрольного пакета в премиальном ретейлере «Азбука вкуса». Об этом сообщили три источника РБК, знакомые с ходом переговоров.
По информации издания, сумма сделки оценивается в 30–35 млрд рублей. Таким образом, краснодарская сеть получит в управление 170 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь и три распределительных центра. Изменения в формате магазинов и руководстве «Азбуки вкуса» пока не планируются, отметил один из собеседников РБК.
«Через сделку с „Азбукой вкуса“ „Магнит“ существенно усилит свои рыночные позиции в Москве и частично в Петербурге. В последние годы „Азбука вкуса“ практически перестала открывать новые магазины, хотя у нее есть очень успешный и перспективный формат „AB Daily“, который востребован в обеих столицах». — отметил аналитик Марат Ибрагимов в беседе с изданием.
Эксперт считает, что «Магнит» сможет расширить сеть в городах-миллионниках, опираясь на опыт интеграции «Дикси» в 2021 году. Тогда покупка 2612 магазинов «Дикси» и 39 «Мегамарта» позволила холдингу увеличить долю в Москве и Подмосковье с 3,8% до 8,2%, а в Северо-Западном округе — до 19,6%.
Ранее на приобретение «Азбуки вкуса» претендовали «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова. IT-компания рассматривала сделку и думала над интеграцией «Яндекс Лавки» в 2021 году. «Севергрупп» же думал над покупкой в 2019 и в 2025 году. Как отметил источник РБК, условия «Магнита» оказались для владельцев «Азбуки вкуса» более «комфортными».