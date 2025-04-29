Netflix показал трейлер слэшера «Улица страха: Королева выпускного»

На ютуб-канале Netflix появился трейлер слэшера «Улица страха: Королева выпускного». Он выйдет на стриминговом сервисе 23 мая.
Фильм, который поставил Мэтт Палмер («Калибр»), расскажет о школьниках из вымышленного города Шейдисайда. Действие развернется в 1988 году и будет вращаться вокруг претенденток на титул королевы школьного бала, которые начинают исчезать одна за другой при загадочных обстоятельствах.
Палмер написал сценарий картины вместе с Дональдом Маклири на основе книг писателя Роберта Лоуренса Стайна. Они рассказывали о темных силах и давнем проклятии, которые преследуют Шейдисайд и его жителей.
Роли в слэшере исполнили Индия Фаулер («Невероятные»), Сюзанна Сон («Кумир»), Файна Стразза («Возвышаясь над тенью»), Крис Кляйн («Флэш»), Дэвид Яконо («Бортпроводница»), Элла Рубин («Анора»), Ариана Гринблатт («Бордерлендс»), Лили Тейлор («До костей») и Кэтрин Уотерсон («Третий день»).