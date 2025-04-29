Netflix показал трейлер слэшера «Улица страха: Королева выпускного»

Фильм, который поставил Мэтт Палмер («Калибр»), расскажет о школьниках из вымышленного города Шейдисайда. Действие развернется в 1988 году и будет вращаться вокруг претенденток на титул королевы школьного бала, которые начинают исчезать одна за другой при загадочных обстоятельствах.