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Netflix показал трейлер слэшера «Улица страха: Королева выпускного»

Сегодня в 23:07
Фото: Netflix

На ютуб-канале Netflix появился трейлер слэшера «Улица страха: Королева выпускного». Он выйдет на стриминговом сервисе 23 мая.

Фильм, который поставил Мэтт Палмер («Калибр»), расскажет о школьниках из вымышленного города Шейдисайда. Действие развернется в 1988 году и будет вращаться вокруг претенденток на титул королевы школьного бала, которые начинают исчезать одна за другой при загадочных обстоятельствах.

Видео: Netflix/YouTube

Палмер написал сценарий картины вместе с Дональдом Маклири на основе книг писателя Роберта Лоуренса Стайна. Они рассказывали о темных силах и давнем проклятии, которые преследуют Шейдисайд и его жителей.

Роли в слэшере исполнили Индия Фаулер («Невероятные»), Сюзанна Сон («Кумир»), Файна Стразза («Возвышаясь над тенью»), Крис Кляйн («Флэш»), Дэвид Яконо («Бортпроводница»), Элла Рубин («Анора»), Ариана Гринблатт («Бордерлендс»), Лили Тейлор («До костей») и Кэтрин Уотерсон («Третий день»).

«Улица страха: Королева выпускного» — это продолжение хоррор-франшизы «Улица страха», которую Netflix выпустил в 2021 году. Она состояла из трех картин, события которых были связаны, хотя и происходили в 1994, 1978 и 1666 годах.

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Теги:
Netflix
Люди:
Крис Кляйн
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