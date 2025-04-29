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Наташа Лионн срежиссирует научно-фантастический фильм с использованием ИИ

Сегодня в 22:35
Кадр: Netflix

Американская актриса Наташа Лионн, известная по сериалам «Оранжевый — хит сезона» и «Жизни матрешки», срежиссирует научно-фантастический фильм «Uncanny Valley» («Зловещая долина»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Проект станет полнометражным режиссерским дебютом для Лионн. Она сама написала сценарий будущей картины вместе с Брит Марлинг, создательницей и звездой сериала «ОА». Обе актрисы сами сыграют в проекте.

Лионн отметила, что ее сотрудничество с Марлинг похоже на то, как если бы «Дайан Уист и Дайан Китон, с их словоохотливостью, решили отправиться в путешествие по „Матрице“, только чтобы найти себя держащими в руках архитектурный чертеж».

По информации СМИ, при создании фильма будет применяться искусственный интеллект. Разработкой ленты займется студия Asteria, основанная Лионн вместе с режиссером Брином Мусером.

«Когда художники руководят технологиями, а не наоборот, возможны новаторские и неожиданные достижения», — прокомментировал Мусер. Он станет сопродюсером проекта вместе с Джастином Лейкобом.

Действие фильма развернется в мире видеоигр. В центре истории будет девочка-подросток, которая теряет связь с реальностью, когда увлекается популярной видеоигрой с дополненной реальностью.

По задумке авторов, картина будет сочетать традиционную съемку и игровые элементы. Последние создаст технологический инноватор Джарон Ланье при участии Марлинг и Лионн. Он использует генеративную модель Marey, созданную компанией Moonvalley. Она обучена исключительно на данных, очищенных от авторских прав.

В Asteria заявили, что намерены создать «радикально новый кинематографический опыт» в «Uncanny Valley». Где состоится релиз фильма — в кинотеатрах, на стриминговом сервисе или какой‑либо другой платформе — еще неясно.

Ланье известен как один из ведущих мыслителей Кремниевой долины. Он работал в компании-разработчике видеоигр Atari, в 80-х основал стартап в сфере виртуальной реальности, а затем работал в Microsoft Research. В 2011 году он признался, что разочарован тем, как развивался интернет в последнее десятилетие.

«Я всегда считал, что подход к информатике, ориентированный на человека, приводит к более интересным, более экзотическим, более диким и более героическим приключениям, чем подход, основанный на превосходстве машин, где информация является высшей целью», — заявил он в интервью The New Yorker.

Ланье не впервые участвует в создании кино. Он выступал консультантом Стивена Спилберга, когда тот работал над фильмом «Особое мнение» 2002 года. Кроме того, он появлялся на кинофестивале «Трайбека» вместе с Лионн, где рассуждал о возможностях виртуальной реальности. Она, по мнению спецалиста, не ограничивает сознание, тогда как ИИ может иметь такой эффект.

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