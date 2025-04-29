Наташа Лионн срежиссирует научно-фантастический фильм с использованием ИИ

Лионн отметила, что ее сотрудничество с Марлинг похоже на то, как если бы «Дайан Уист и Дайан Китон, с их словоохотливостью, решили отправиться в путешествие по „Матрице“, только чтобы найти себя держащими в руках архитектурный чертеж».