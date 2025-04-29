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Сериал «Отчаянные домохозяйки» получит перезапуск. Его спродюсирует Керри Вашингтон

Сегодня в 21:24
Кадр: ABC Studios

Сериал «Отчаянные домохозяйки» получит перезапуск. Актриса Керри Вашингтон спродюсирует новое шоу под названием «Вистерия Лейн», сообщил Deadline.

Снимется ли сама Вашингтон, известная по ролям в драмах «Рэй» и «Последний король Шотландии», в проекте — неизвестно. Сценаристкой и еще одним продюсером ребута станет Натали Чайдез, работавшая над «Бортпроводницей».

Созданием шоу займется компания Onyx Collective. «Вистерия Лейн», по задумке авторов, будет «веселой, сексуальной, мрачно-комедийной мыльной оперой и детективом». В центре истории окажутся пять очень разных друзей-соседей.

На первый взгляд все герои с улицы Вистерия Лейн наслаждаются жизнью мечты. У них отличные семьи, красивые дома и блестящие внедорожники. Но за белыми заборами и счастливыми постами в соцсетях скрываются секреты.

Чайдез станет исполнительным продюсером сериала наряду с Вашингтон и Пилар Савон из Simpson Street, а также Стейси Шер из Shiny Penny. Разработкой проекта займется компания 20th TV.

Источники СМИ утверждают, что создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри не принимал участия в питчинге «Вистерии Лейн», однако может присоединится к проекту в дальнейшем.

Где и когда выйдет будущий сериал, пока неизвестно. Не исключено, что шоу покажут на стриминговом сервисе Hulu. Вашингтон уже выпускала свои проекты на этой платформе. Кроме того, Hulu поддерживает перезапуски культовых сериалов не впервые: сервис выпустит ремейк «Побега» и «Баффи — истребительницы вампиров».

«Отчаянные домохозяйки» вышли на телеканале ABC в 2004 году. Сериал рассказал о жизни подруг, живущих на улице Вистерия Лейн в вымышленном американском городке Фэйрвью. История начинается с неожиданного самоубийства одной из женщин. Роли в шоу исполнили Тери Хэтчер, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс и Ева Лонгория. Проект получил восемь сезонов.

Слухи о возможном продолжении «Отчаянных домохозяек» циркулировали в течение последних десяти лет, но реальных попыток снять что‑либо не предпринималось. В ноябре 2024 года Черри отмечал, что «около 70000 человек» спрашивали его о перезагрузке проекта. Ева Лонгория же в начале апреля заявила, что «будет первым человеком», который подпишется на участии в ребуте. Пока о возвращении его героини на экран ничего не известно.

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