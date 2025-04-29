Сериал «Отчаянные домохозяйки» получит перезапуск. Его спродюсирует Керри Вашингтон

Где и когда выйдет будущий сериал, пока неизвестно. Не исключено, что шоу покажут на стриминговом сервисе Hulu. Вашингтон уже выпускала свои проекты на этой платформе. Кроме того, Hulu поддерживает перезапуски культовых сериалов не впервые: сервис выпустит ремейк «Побега» и «Баффи — истребительницы вампиров».