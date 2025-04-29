Джессика Альба сыграет в шпионском триллере «The Mark» Джастина Чедвика

Американская актриса Джессика Альба («Лапочка», «Город грехов») снимется в шпионском триллере «The Mark» («Знак») Джастна Чедвика, постановщика фильмов «Еще одна из рода Болейн» и «Тюльпанная лихорадка». Об этом сообщил Deadline.
Съемка картины начнется в июле в Австралии. Альба сыграет загадочную шпионку Иден, выполняющую секретную и опасную миссию. Она втягивает отца-одиночку Бена Доусона в мир шпионажа и переворачивает его жизнь с ног на голову.
Бена принимают за самого смертоносного убийцу в мире. Иден использует ошибку, делая из Бена приманку для ЦРУ, Интерпола и безжалостных преступных синдикатов. С его помощью девушка хочет разоблачить сеть коррумпированных политиков.
Но Иден предстоит не только бороться с коррупционерами, но и спасать жизнь Бена. Бену же приходится пробудить в себе героя из боевиков, чтобы остаться в живых и вернуться к человеку, который для него важнее всего — его дочери.
Сценарий фильма написал Ронни Кристенсен, работавший над «Инкарнацией» и «Пассажирами». Продюсерами проекта стали Арианна Фрейзер и Дельфин Перье из Highland Film Group, а также Киа Джем из K. Jam Media. Исполнительным продюсером выступил Генри Винтерстерн.