Врачам в Мурманской области пообещали платить, если им получится отговорить женщину от аборта

В 2023 году Минздрав РФ в своих методичках рекомендовал врачам убеждать несовершеннолетних девушек отказаться от аборта словами о том, что быть молодой мамой — это здорово, ведь поколенческий разрыв между ребенком и родителем будет меньше. Незамужним женщинам предложили говорить, что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни», а женщинам старше 35 лет — что «перинатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в РФ, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений».