Врачам в Мурманской области пообещали платить, если им получится отговорить женщину от аборта

Власти Мурманской области решили платить медикам, которым удастся уговорить женщин отказаться от аборта. Проект постановления опубликован на портале местного правительства.
Любому медработнику, отговорившему женщину не прерывать беременность, обещают по 5 тыс. рублей, столько же предлагают психологу, а гинекологу или акушеру-гинекологу, который убедил рожать и вел весь срок беременности, — 25 тыс. рублей.
Постановление действует до 31 декабря. В документе говорится, что «специальный социальные выплаты» направлены на повышение рождаемости в Мурманской области.
В 2023 году Минздрав РФ в своих методичках рекомендовал врачам убеждать несовершеннолетних девушек отказаться от аборта словами о том, что быть молодой мамой — это здорово, ведь поколенческий разрыв между ребенком и родителем будет меньше. Незамужним женщинам предложили говорить, что «наличие ребенка не станет помехой встретить своего спутника жизни», а женщинам старше 35 лет — что «перинатальная диагностика, которая хорошо развита и распространена в РФ, позволяет бесплатно и своевременно диагностировать различные виды нарушений».
В конце 2023-го в нескольких регионах РФ ввели штрафы за «склонение» к аборту. С врачей пригрозили взимать от 3000 до 5000 рублей.
По данным Минздрава, в 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после консультаций со специалистами. Более 11 тысяч медицинских специалистов прошли обучение новым подходам к психологическому консультированию женщин в состоянии репродуктивного выбора.