Аэропорт в Волгограде переименуют в Сталинград. Эта идея понравилась Путину

Владимир Путин поддержал инициативу о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград. Об этом, со слов губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, просили ветераны и военные с боевых действий на территории Украины, передает РИА «Новости».
«Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий», — сказал Путин. К концу дня, 29 апреля он подписал указ.
Путин находился с визитом в Волгограде, где встретился в Александром Лукашенко. Как пишут местные СМИ, его приезд сопровождался проблемами с интернетом и ростом цен на такси.
Впервые идея назвать аэропорт Волгограда Сталинградом возникла в 2016 году. Ее предложили в Волгоградском областном совете ветеранов, глава области Бочаров ее поддержал, отметив необходимость проработки.
В феврале 2023 в Волгограде впервые поменяли въездные таблички в город на «Сталинград». Волгоградские власти готовились не только к годовщине победы в Сталинградской битве, но и к приезду Путина. Незадолго до этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин предложил переименовать целый город, но позже в Кремле заявили, что это не обсуждается.
С 1589 по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом.