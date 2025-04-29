Аэропорт в Волгограде переименуют в Сталинград. Эта идея понравилась Путину

В феврале 2023 в Волгограде впервые поменяли въездные таблички в город на «Сталинград». Волгоградские власти готовились не только к годовщине победы в Сталинградской битве, но и к приезду Путина. Незадолго до этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин предложил переименовать целый город, но позже в Кремле заявили, что это не обсуждается.