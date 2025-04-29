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Аэропорт в Волгограде переименуют в Сталинград. Эта идея понравилась Путину

Вчера в 19:57
Фото: Администрация Волгоградской области

Владимир Путин поддержал инициативу о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград. Об этом, со слов губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, просили ветераны и военные с боевых действий на территории Украины, передает РИА «Новости».

«Их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий», — сказал Путин. К концу дня, 29 апреля он подписал указ.

Путин находился с визитом в Волгограде, где встретился в Александром Лукашенко. Как пишут местные СМИ, его приезд сопровождался проблемами с интернетом и ростом цен на такси.

Впервые идея назвать аэропорт Волгограда Сталинградом возникла в 2016 году. Ее предложили в Волгоградском областном совете ветеранов, глава области Бочаров ее поддержал, отметив необходимость проработки.

В феврале 2023 в Волгограде впервые поменяли въездные таблички в город на «Сталинград». Волгоградские власти готовились не только к годовщине победы в Сталинградской битве, но и к приезду Путина. Незадолго до этого бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин предложил переименовать целый город, но позже в Кремле заявили, что это не обсуждается.

В феврале 2023-го ВЦИОМ провел опрос о переименовании Волгограда в Сталинград: 67% жителей города идею не поддержали, 27% — высказались за. Следом власти Волгограда запускали опрос о проведении референдума по смене названия.

С 1589 по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом.

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