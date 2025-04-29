В Венгрии нашли «скрипку надежды», созданную в концлагере Дахау одним из узников

«Мы назвали ее „скрипкой надежды“, потому что если кто‑то оказывается в сложной ситуации, наличие задачи или вызова помогает ему преодолет многое. Вы сосредотачиваетесь не на проблеме, а на задаче. Думаю, это и помогло создателю этого инструмента выжить в концентрационном лагере», — сказал продавец Тамаш Талоши.