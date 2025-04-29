В Венгрии нашли «скрипку надежды», созданную в концлагере Дахау одним из узников

В Венгрии обнаружили скрипку, созданную в нацистском концентрационном лагере Дахау одним из его узников — евреем Францишеком Кемпой. Об этом сообщило информагентство Associated Press.
Кемпа изготовил инструмент в 1941 году, о чем свидетельствует записка, которую мастер спрятал внутри скрипки. Она гласит: «Пробный инструмент, изготовленный в сложных условиях без инструментов и материалов. Дахау. Год 1941».
Записку не замечали в течение десятилетий, из‑за чего происхождение инструмента оставалось неизвестным. Недавно торговцы произведениями искусства отправили скрипку на ремонт — и ее история прояснилась.
Специалисты отметили, что скрипку явно изготовил опытный мастер. Однако она была выполнена из древесины низкого качества и грубыми инструментами, не соответствовавшими мастерству создателя инструмента. Чтобы разобраться в загадке скрипки, реставраторы разобрали ее и увидели внутри записку.
На сегодняшний день скрипка Кемпы — единственный известный музыкальный инструмент, созданный в концлагере. Ее уже прозвали «скрипкой надежды».
«Мы назвали ее „скрипкой надежды“, потому что если кто‑то оказывается в сложной ситуации, наличие задачи или вызова помогает ему преодолет многое. Вы сосредотачиваетесь не на проблеме, а на задаче. Думаю, это и помогло создателю этого инструмента выжить в концентрационном лагере», — сказал продавец Тамаш Талоши.
Документы из Дахау свидетельствуют, что Кемпе удалось пережить Вторую мировую войну и вернуться в родную Польшу. Там скрипичный мастер продолжил создавать музыкальные инструменты. Он умер в 1953 году.
По мнению Талоши, мастерство Кемпы могло спасти его от гибели в лагере. Согласно известной информации, нацисты знали о способностях Францишека. Создал ли он в заключении другие инструменты, помимо «скрипки надежды», неясно. Как найденная скрипка попала в Венгрию, также пока остается загадкой.
Дахау был первым концлагерем, созданным нацистами в марте 1933 года. Он располагался недалеко от Мюнхена и первоначально предназначался для содержания политических заключенных. Позднее Дахау стал образцом для других лагерей, в которых помещали евреев, цыган, священников, гомосексуалов и иных людей, подвергавшихся преследованиям со стороны нацистского режима. В лагере погибли по меньше мере 40 тысяч человек.
Существует множество доказательств, что в концлагерях Центральной и Восточной Европы можно было встретить музыкальные инструменты. Нацисты разрешали и даже иногда поощряли создание музыкальных коллективов в лагерях. Делали они это в пропагандистских целях, чтобы создать впечатление благополучной жизни узников.