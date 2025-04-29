В Венгрии нашли «скрипку надежды», созданную в концлагере Дахау одним из узников

Сегодня / 11:21
Akon выступит в Москве
Сегодня / 18:46
Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко появились в трейлере «Иллюзии обмана-3»
Сегодня / 17:56
В Москве закроется ресторан «Квартира 44» на Большой Никитской
Сегодня / 17:43
Starbucks открыл кофейню, напечатанную на 3D-принтере
Сегодня / 17:23
Николь Кидман исцеляет людей в трейлере второго сезона «Девяти совсем незнакомых людей»
Сегодня / 16:26
В Нью-Йорке вор украл из магазина парики и шляпы на 30 тыс. долларов
Сегодня / 15:50
Экс-работника Disney приговорили к трем годам за взлом меню в фирменных ресторанах
Сегодня / 15:20
Суд оштрафовал сеть «Ёбидоёби» за использовании песни Инстасамки в соцсетях
Сегодня / 14:49
В Венгрии нашли скрипку, созданную заключенным в нацистском концлагере
Сегодня / 14:15
Джош Бролин ищет пропавших школьников в трейлере хоррора «Оружие»
Сегодня / 13:58
Запах шашлыка настраивает на романтику каждую вторую россиянку
Сегодня / 13:54
Европейский суд запретил Мальте продавать «золотые паспорта»
Сегодня / 13:31
Орландо Блум и Доналл Глисон снялись в новом фильме Вернера Херцога
Сегодня / 13:29
Дуэйн Джонсон выходит на ринг в трейлере «Крушащей машины» ― спортивной драмы от A24
Сегодня / 12:31
Японец встречается с 15 богатыми женщинами и зарабатывает на этом 7000 долларов в месяц
Сегодня / 11:59
СК создаст совет по культуре
Сегодня / 11:50
В музее Роттердама ребенок повредил картину Ротко стоимостью 50 млн евро
Сегодня / 09:56
В новой серии «The Last of Us» изменилась заставка после финала второй серии второго сезона
Сегодня / 09:47
Жители Патриарших хотят полностью запретить самокаты и мопеды
Сегодня / 08:33
Кузен сценариста фильма «Топ Ган: Мэверик» утверждает, что это он написал ключевые сцены
Сегодня / 07:46
«Яндекс» займется разработкой роботов-гуманоидов
Сегодня / 07:28
Непал планирует прекратить пускать на Эверест альпинистов без опыта
Сегодня / 06:49
В Испании и Португалии восстановили подачу электричества после масштабного блэкаута
Сегодня / 06:03
Джозеф Косински снимет новый фильм по «Полиции Майами»
Сегодня / 22:58
Второй и третий сезоны «Задачи трех тел» будут снимать одновременно в Венгрии
Сегодня / 22:14
В Бельгии прошел чемпионат Европы по имитации крика чаек
Сегодня / 21:23
Ким Кардашьян даст показания в суде по делу о вооруженном ограблении на Неделе моды
Обновлено вчера в 20:12
В Испании объявили чрезвычайное положение из‑за отключения электричества

В Венгрии нашли «скрипку надежды», созданную в концлагере Дахау одним из узников

Сегодня в 19:41
Кадр: euronews/YouTube

В Венгрии обнаружили скрипку, созданную в нацистском концентрационном лагере Дахау одним из его узников — евреем Францишеком Кемпой. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Кемпа изготовил инструмент в 1941 году, о чем свидетельствует записка, которую мастер спрятал внутри скрипки. Она гласит: «Пробный инструмент, изготовленный в сложных условиях без инструментов и материалов. Дахау. Год 1941».

Записку не замечали в течение десятилетий, из‑за чего происхождение инструмента оставалось неизвестным. Недавно торговцы произведениями искусства отправили скрипку на ремонт — и ее история прояснилась.

Специалисты отметили, что скрипку явно изготовил опытный мастер. Однако она была выполнена из древесины низкого качества и грубыми инструментами, не соответствовавшими мастерству создателя инструмента. Чтобы разобраться в загадке скрипки, реставраторы разобрали ее и увидели внутри записку.

На сегодняшний день скрипка Кемпы — единственный известный музыкальный инструмент, созданный в концлагере. Ее уже прозвали «скрипкой надежды».

«Мы назвали ее „скрипкой надежды“, потому что если кто‑то оказывается в сложной ситуации, наличие задачи или вызова помогает ему преодолет многое. Вы сосредотачиваетесь не на проблеме, а на задаче. Думаю, это и помогло создателю этого инструмента выжить в концентрационном лагере», — сказал продавец Тамаш Талоши.

Документы из Дахау свидетельствуют, что Кемпе удалось пережить Вторую мировую войну и вернуться в родную Польшу. Там скрипичный мастер продолжил создавать музыкальные инструменты. Он умер в 1953 году.

Кадр: euronews/YouTube

По мнению Талоши, мастерство Кемпы могло спасти его от гибели в лагере. Согласно известной информации, нацисты знали о способностях Францишека. Создал ли он в заключении другие инструменты, помимо «скрипки надежды», неясно. Как найденная скрипка попала в Венгрию, также пока остается загадкой.

Дахау был первым концлагерем, созданным нацистами в марте 1933 года. Он располагался недалеко от Мюнхена и первоначально предназначался для содержания политических заключенных. Позднее Дахау стал образцом для других лагерей, в которых помещали евреев, цыган, священников, гомосексуалов и иных людей, подвергавшихся преследованиям со стороны нацистского режима. В лагере погибли по меньше мере 40 тысяч человек.

Существует множество доказательств, что в концлагерях Центральной и Восточной Европы можно было встретить музыкальные инструменты. Нацисты разрешали и даже иногда поощряли создание музыкальных коллективов в лагерях. Делали они это в пропагандистских целях, чтобы создать впечатление благополучной жизни узников.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами