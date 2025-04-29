Starbucks открыл кофейню, напечатанную на 3D-принтере

28 апреля в США открылась первая кофейня Starbucks, напечатанная на 3D-принтере. Она работает только на самовывоз и доставку, сообщает Tom’s Hardware.
Заведение площадью 130 кв. м. работает в городе Браунсвилле штата Техас. Немецкая компания Peri 3D Construction приступила к постройке кофейни из бетона в конце 2024 года. Проектровщики использовали принтер Cobod BOD2.
Стены и крышу здания возводил робот. Материал, из которого печатает Cobod BOD2, больше похож на цемент, нежели пластик. Площадь кофейни небольшая, поэтому в ней не будет посадочных мест.
Как пишет Tom’s Hardware, в таких крупных проектах лучше видны изъяны печати. Например, подтеки и кривые стыки. BOD2 наносил материал слоями, что тоже заметно невооруженным глазом.
Производитель 3D-принтеров Cobod сообщает, что за последние три года по всему миру приобрели более 50 принтеров BOD2. Их применяют не только при строительстве коммерческих помещений, но и образовательных учреждений.