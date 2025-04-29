Starbucks открыл кофейню, напечатанную на 3D-принтере

Сегодня / 11:21
Akon выступит в Москве
Сегодня / 19:41
В Венгрии нашли «скрипку надежды», созданную в концлагере Дахау одним из узников
Сегодня / 18:46
Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко появились в трейлере «Иллюзии обмана-3»
Сегодня / 17:56
В Москве закроется ресторан «Квартира 44» на Большой Никитской
Сегодня / 17:23
Николь Кидман исцеляет людей в трейлере второго сезона «Девяти совсем незнакомых людей»
Сегодня / 16:26
В Нью-Йорке вор украл из магазина парики и шляпы на 30 тыс. долларов
Сегодня / 15:50
Экс-работника Disney приговорили к трем годам за взлом меню в фирменных ресторанах
Сегодня / 15:20
Суд оштрафовал сеть «Ёбидоёби» за использовании песни Инстасамки в соцсетях
Сегодня / 14:49
В Венгрии нашли скрипку, созданную заключенным в нацистском концлагере
Сегодня / 14:15
Джош Бролин ищет пропавших школьников в трейлере хоррора «Оружие»
Сегодня / 13:58
Запах шашлыка настраивает на романтику каждую вторую россиянку
Сегодня / 13:54
Европейский суд запретил Мальте продавать «золотые паспорта»
Сегодня / 13:31
Орландо Блум и Доналл Глисон снялись в новом фильме Вернера Херцога
Сегодня / 13:29
Дуэйн Джонсон выходит на ринг в трейлере «Крушащей машины» ― спортивной драмы от A24
Сегодня / 12:31
Японец встречается с 15 богатыми женщинами и зарабатывает на этом 7000 долларов в месяц
Сегодня / 11:59
СК создаст совет по культуре
Сегодня / 11:50
В музее Роттердама ребенок повредил картину Ротко стоимостью 50 млн евро
Сегодня / 09:56
В новой серии «The Last of Us» изменилась заставка после финала второй серии второго сезона
Сегодня / 09:47
Жители Патриарших хотят полностью запретить самокаты и мопеды
Сегодня / 08:33
Кузен сценариста фильма «Топ Ган: Мэверик» утверждает, что это он написал ключевые сцены
Сегодня / 07:46
«Яндекс» займется разработкой роботов-гуманоидов
Сегодня / 07:28
Непал планирует прекратить пускать на Эверест альпинистов без опыта
Сегодня / 06:49
В Испании и Португалии восстановили подачу электричества после масштабного блэкаута
Сегодня / 06:03
Джозеф Косински снимет новый фильм по «Полиции Майами»
Сегодня / 22:58
Второй и третий сезоны «Задачи трех тел» будут снимать одновременно в Венгрии
Сегодня / 22:14
В Бельгии прошел чемпионат Европы по имитации крика чаек
Сегодня / 21:23
Ким Кардашьян даст показания в суде по делу о вооруженном ограблении на Неделе моды
Обновлено вчера в 20:12
В Испании объявили чрезвычайное положение из‑за отключения электричества

Starbucks открыл кофейню, напечатанную на 3D-принтере

Сегодня в 17:43
Фото: PxHere

28 апреля в США открылась первая кофейня Starbucks, напечатанная на 3D-принтере. Она работает только на самовывоз и доставку, сообщает Tom’s Hardware.

Заведение площадью 130 кв. м. работает в городе Браунсвилле штата Техас. Немецкая компания Peri 3D Construction приступила к постройке кофейни из бетона в конце 2024 года. Проектровщики использовали принтер Cobod BOD2.

@starbucks

Стены и крышу здания возводил робот. Материал, из которого печатает Cobod BOD2, больше похож на цемент, нежели пластик. Площадь кофейни небольшая, поэтому в ней не будет посадочных мест.

Как пишет Tom’s Hardware, в таких крупных проектах лучше видны изъяны печати. Например, подтеки и кривые стыки. BOD2 наносил материал слоями, что тоже заметно невооруженным глазом.

Производитель 3D-принтеров Cobod сообщает, что за последние три года по всему миру приобрели более 50 принтеров BOD2. Их применяют не только при строительстве коммерческих помещений, но и образовательных учреждений.

Расскажите друзьям
Теги:
Starbucks
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами