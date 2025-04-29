Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко появились в трейлере «Иллюзии обмана-3»

Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году, его снял Луи Летерье по сценарию Эда Соломона и Боуза Якина. Сиквел поставил Джон М.Чу, к команде сценаристов проекта присоединился Пит Чиарелли. Над «Иллюзией обмана-3» работали сценаристы Сет Грэм-Смит, Гэвин Джеймс, Майкл Лессли, Эрик Уоррен Сингер и Нил Уайденер.