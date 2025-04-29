Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко появились в трейлере «Иллюзии обмана-3»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Иллюзия обмана-3», который выйдет в кинопрокат 14 ноября и станет продолжением криминальных триллеров 2013 и 2016 годов.
К своим ролям в картине вернулись звезды франшизы Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Дейв Франко. По сюжету, четверка дерзких грабителей-иллюзионистов начнет работать с молодыми фокусниками.
Новых героев в ленте сыграли Доминик Сесса («Оставленные»), Джастис Смит («Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Я видел свет телевизора») и Арианна Гринблатт («Бордерлендс», «65»).
В актерский состав также вошли Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Солтберн»), Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь») и Дэниел Рэдклифф («Гарри Поттер», «Чудотворцы»). Режиссером картины выступил Рубен Флейшер, постановщик «Анчартед: На картах не значится» и «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году, его снял Луи Летерье по сценарию Эда Соломона и Боуза Якина. Сиквел поставил Джон М.Чу, к команде сценаристов проекта присоединился Пит Чиарелли. Над «Иллюзией обмана-3» работали сценаристы Сет Грэм-Смит, Гэвин Джеймс, Майкл Лессли, Эрик Уоррен Сингер и Нил Уайденер.