В Москве закроется ресторан «Квартира 44» на Большой Никитской

Ресторан-бар «Квартира 44» на Большой Никитской закроется после 19 лет работы. Об этом сообщили в телеграм-канале заведения.
«Квартира 44» будет работать вплоть до 30 апреля. «Будем угощать всех нашими фирменными домашними настойками, приходите попрощаться и обняться!» — призвали сотрудники бара.
«Мы очень гордимся, ведь немногие рестораны могут похвастаться такой долгой и интересной историей! За 19 лет существования „Квартиры 44“ мы провели огромное количество прекрасных концертов, литературных чтений, вечеринок, праздновали Новый год и танцевали на ваших свадьбах!» — отметили они.
Представители «Квартиры 44» подчеркнули, что, хотя ресторан закрывается, они не грустят. У заведения работает еще два филиала — на Малой Якиманке и на Малой Ордынке.
История «Квартиры 44», впрочем, началась именно на Большой Никитской. Бар был вдохновлен романом Ивана Гончарова «Обломов» и стилистикой старых московских домов. В ресторане устраивали концерты. К примеру, в апреле в «Квартире 44» на Большой Никитской прошли акустик-кабаре-вечера, джазовый концерт трио «Диксиленд», выступили балалаечник Роман Тимофеев и певец Владимир Скорняков.