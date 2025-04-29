В Москве закроется ресторан «Квартира 44» на Большой Никитской

«Мы очень гордимся, ведь немногие рестораны могут похвастаться такой долгой и интересной историей! За 19 лет существования „Квартиры 44“ мы провели огромное количество прекрасных концертов, литературных чтений, вечеринок, праздновали Новый год и танцевали на ваших свадьбах!» — отметили они.