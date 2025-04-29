Николь Кидман исцеляет людей в трейлере второго сезона «Девяти совсем незнакомых людей»

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер второго сезона сериала «Девять совсем незнакомых людей» — продюсерского проекта Николь Кидман, которая исполнила в нем одну из центральных ролей.
Актриса сыграла таинственного гуру, возглавляющего трансформационный велнес-центр в Австрийских Альпах. Она приглашает на недельный ретрит группу очень разных людей и обещает исцелить их от внутренней боли.
Согласно синопсису, Маша Дмитриченко (так зовут героиню Кидман) подведет своих подопечных «к краю пропасти». Но поможет ли это в чем‑то участникам программы и справится ли с новым вызовом сама Маша — неясно.
Свежие эпизоды сериала выйдут на стриминговом сервисе Hulu 21 мая. В них помимо Кидман появятся Кристина Барански («Позолоченный век»), Мюррей Бартлетт («Белый лотос»), Энни Мерфи («Шиттс Крик»), Генри Голдинг («Еще одна простая просьба»).
Актерский состав дополнят Лена Улин, Лукас Ингландер, Долли Де Леон, Мейзи Ричардсон-Селлерс, Арас Айдын и Марк Стронг. Шоураннерами проекта выступают Дэвид Э.Келли и Джон-Генри Баттеруорт.
«Девять совсем незнакомых людей» вышли летом 2021 года и стали хитом. Первый сезон сериала был экранизацией одноименного романа Лианы Мориарти. Второй сезон расскажет оригинальную историю.
Новые серии будут выходить по средам вплоть до 2 июля. Всего в сезоне запланированы восемь эпизодов. Первые два покажут в день релиза продолжения.