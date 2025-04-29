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В Нью-Йорке вор украл из магазина парики и шляпы на 30 тыс. долларов

Сегодня в 16:26
Фото: Taha/Unsplash

В Нью-Йорке профессиональный вор вломился в магазин The Hustle Wig и украл парики и шляпы на сумму 30 тыс. долларов. Об этом рассказала New York Post.

52-летний Дэрон Уэр был хорошо известен правоохранителям. На счету мужчины — уже почти 60 арестов и четыре судимости. Уэра запечатлели камеры наблюдения магазина, по ним преступника вычислили и вскоре задержали.

Выяснилось, что грабитель вынес из The Hustle Wig девять париков — каждый из них стоил около 3300 долларов. Некоторые изделия предназначались людям, больным раком. Они часто заказывают в магазине шиньоны из настоящих волос.

Совладелица бизнеса Ривки Крински поделилась, что команде удалось не потревожить клиентов и скрыть от них информацию об ограблении. «Мы смогли очень быстро заменить заказы. Мы смогли все доставить практически вовремя», — рассказала она.

Уэру предъявили обвинения в краже со взломом и незаконном проникновении. В настоящее время похититель париков находится в тюрьме на острове Рикерс. По всей видимости, ему предстоит в пятый раз оказаться в заключении.

Свои первые преступления мужчина совершил еще в 1980-х и тоже в Нью-Йорке. В 1990 году Уэра приговорили к году тюрьмы за хранение оружия. В 1991-м он попал за решетку за ограбление и провел в заключении 17 лет.

После освобождения в 2009 году рецидивист вновь вернулся к преступной жизни — и опять отправился в тюрьму в 2013-м. Его осудили на три года еще за одно ограбление. Выйдя из тюрьмы, Уэр совершил новые преступления.

В 2020 году он украл посылку из здания в Бруклине. Ожидая приговора, Уэр исчез и скрывался более года. Власти нашли его и приговорили к новому сроку. Его освободили условно-досрочно с испытательным сроком до декабря 2026 года.

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