Экс-работника Disney приговорили к трем годам за взлом меню в фирменных ресторанах

Прокуроры утверждали, что действия Шойера могли ввести людей в заблуждение, заставляя их ошибочно думать, что продукты безопасны для употребления. Адвокаты мужчины настаивали, что их подзащитный всего лишь хотел привлечь внимание, поскольку считал, что его неправомерно уволили из‑за проблем с психическим здоровьем. Выяснилось, что из‑за разногласий с начальством мужчина пережил паническую атаку и запросил психологическую помощь, а также не смог найти юриста, который помог бы ему. Сторона обвинения, в свою очередь, отметила, что Шойер старался быть скрытным, когда взломал меню.