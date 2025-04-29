Экс-работника Disney приговорили к трем годам за взлом меню в фирменных ресторанах

Сегодня / 11:21
Akon выступит в Москве
Сегодня / 16:26
В Нью-Йорке вор украл из магазина парики и шляпы на 30 тысяч долларов
Сегодня / 15:20
Суд оштрафовал сеть «Ёбидоёби» за использовании песни Инстасамки в соцсетях
Сегодня / 14:49
В Венгрии нашли скрипку, созданную заключенным в нацистском концлагере
Сегодня / 14:15
Джош Бролин ищет пропавших школьников в трейлере хоррора «Оружие»
Сегодня / 13:58
Запах шашлыка настраивает на романтику каждую вторую россиянку
Сегодня / 13:54
Европейский суд запретил Мальте продавать «золотые паспорта»
Сегодня / 13:31
Орландо Блум и Доналл Глисон снялись в новом фильме Вернера Херцога
Сегодня / 13:29
Дуэйн Джонсон выходит на ринг в трейлере «Крушащей машины» ― спортивной драмы от A24
Сегодня / 12:31
Японец встречается с 15 богатыми женщинами и зарабатывает на этом 7000 долларов в месяц
Сегодня / 11:59
СК создаст совет по культуре
Сегодня / 11:50
В музее Роттердама ребенок повредил картину Ротко стоимостью 50 млн евро
Сегодня / 09:56
В новой серии «The Last of Us» изменилась заставка после финала второй серии второго сезона
Сегодня / 09:47
Жители Патриарших хотят полностью запретить самокаты и мопеды
Сегодня / 08:33
Кузен сценариста фильма «Топ Ган: Мэверик» утверждает, что это он написал ключевые сцены
Сегодня / 07:46
«Яндекс» займется разработкой роботов-гуманоидов
Сегодня / 07:28
Непал планирует прекратить пускать на Эверест альпинистов без опыта
Сегодня / 06:49
В Испании и Португалии восстановили подачу электричества после масштабного блэкаута
Сегодня / 06:03
Джозеф Косински снимет новый фильм по «Полиции Майами»
Сегодня / 22:58
Второй и третий сезоны «Задачи трех тел» будут снимать одновременно в Венгрии
Сегодня / 22:14
В Бельгии прошел чемпионат Европы по имитации крика чаек
Сегодня / 21:23
Ким Кардашьян даст показания в суде по делу о вооруженном ограблении на Неделе моды
Обновлено вчера в 20:12
В Испании объявили чрезвычайное положение из‑за отключения электричества
Вчера / 19:20
Анна Саваи из «Сегуна» присоединится к актерскому составу фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча
Вчера / 19:13
Смерть Паши Техника вошла в топ-5 тревожностей россиян в начале года
Вчера / 18:36
Умер издатель Игорь Захаров, открывший писателя Бориса Акунина*
Вчера / 17:58
Художник открыл в Нью-Йорке первый коворкинг для ИИ-чат-ботов
Вчера / 17:55
Брэд Питт снимется в киноадаптации романа «Всадники» Тима Уинтона

Экс-работника Disney приговорили к трем годам за взлом меню в фирменных ресторанах

Сегодня в 15:50
Фото: Joe Penniston/Flickr

Бывшего сотрудника Disney приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в размере 690 тыс. долларов за взлом страницы с меню фирменных ресторанов. Он изменял информацию об аллергенах, следует из постановления суда.

Майкл Шойер воспользовался доступом к меню ресторанов Disney в январе, несмотря на увольнение в июне 2024 года. Он добавлял и заменял информацию об аллергенах в описаниях позиций, менял шрифты и редактировал названия блюд (к примеру, «моллюсков» он заменил на «чертовых рыб»). Как отмечает CNN, администраторы Disney «выявили и удалила все отредактированные позиции меню до того, как их разослали по ресторанам».

Прокуроры утверждали, что действия Шойера могли ввести людей в заблуждение, заставляя их ошибочно думать, что продукты безопасны для употребления. Адвокаты мужчины настаивали, что их подзащитный всего лишь хотел привлечь внимание, поскольку считал, что его неправомерно уволили из‑за проблем с психическим здоровьем. Выяснилось, что из‑за разногласий с начальством мужчина пережил паническую атаку и запросил психологическую помощь, а также не смог найти юриста, который помог бы ему. Сторона обвинения, в свою очередь, отметила, что Шойер старался быть скрытным, когда взломал меню.

Суд также обвинил Шойера в атаках против четырнадцати бывших коллег, причастных к его увольнению. Он рассылал им «тысячи уведомлений о неправильных попытках входа» во внутреннюю систему, чтобы в конечном итоге тех заблокировали.

Его также обнаружили возле дома одного сотрудников после того, как ФБР обыскало его дом. Прокуроры согласились, что Шойер действовал, по крайней мере частично, из‑за «проблемы с психическим здоровьем».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами