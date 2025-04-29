Экс-работника Disney приговорили к трем годам за взлом меню в фирменных ресторанах

Бывшего сотрудника Disney приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в размере 690 тыс. долларов за взлом страницы с меню фирменных ресторанов. Он изменял информацию об аллергенах, следует из постановления суда.
Майкл Шойер воспользовался доступом к меню ресторанов Disney в январе, несмотря на увольнение в июне 2024 года. Он добавлял и заменял информацию об аллергенах в описаниях позиций, менял шрифты и редактировал названия блюд (к примеру, «моллюсков» он заменил на «чертовых рыб»). Как отмечает CNN, администраторы Disney «выявили и удалила все отредактированные позиции меню до того, как их разослали по ресторанам».
Прокуроры утверждали, что действия Шойера могли ввести людей в заблуждение, заставляя их ошибочно думать, что продукты безопасны для употребления. Адвокаты мужчины настаивали, что их подзащитный всего лишь хотел привлечь внимание, поскольку считал, что его неправомерно уволили из‑за проблем с психическим здоровьем. Выяснилось, что из‑за разногласий с начальством мужчина пережил паническую атаку и запросил психологическую помощь, а также не смог найти юриста, который помог бы ему. Сторона обвинения, в свою очередь, отметила, что Шойер старался быть скрытным, когда взломал меню.
Суд также обвинил Шойера в атаках против четырнадцати бывших коллег, причастных к его увольнению. Он рассылал им «тысячи уведомлений о неправильных попытках входа» во внутреннюю систему, чтобы в конечном итоге тех заблокировали.
Его также обнаружили возле дома одного сотрудников после того, как ФБР обыскало его дом. Прокуроры согласились, что Шойер действовал, по крайней мере частично, из‑за «проблемы с психическим здоровьем».