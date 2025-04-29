Суд оштрафовал сеть «Ёбидоёби» за использовании песни Инстасамки в соцсетях

Арбитражный суд Москвы оштрафовал сеть доставки суши «Ёбидоёби» за песню Инстасамки в рекламе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Суд посчитал, что компания нарушила права директора певицы Максима Столярова, использовав в промороликах композицию «За деньги да». Столярову принадлежат авторские права на песню. С «Ёбидоёби» взыскали 300 тыс. рублей.
Сеть включила трек в два видео, размещенные в инстаграме*. В них актриса, загримированная под Инстасамку, принимает заказы на доставку суши. Столяров утверждает, что не давал согласия на использование песни в коммерческих целях.
Кроме того, Столярова возмутило, что компания устроила флешмоб, во время которого люди исполняли песню Инстасамки с измененными словами: они пели «За роллы да». Видео флешмоба появились в сети «Ёбидоёби».
«Логика здесь простая: одно дело задействовать неповторимый оригинал… но амбиции денежные слишком велики оказались, поэтому доверитель пошел по пути использования, что называется, жалкой пародии», — заявил представитель Столярова.
Адвокат «Ёбидоёби» же отметил, что их клиент неоднократно предлагал Столярову «создать рекламную акцию для продвижения товаров». Он также подчеркнул, что закон разрешает использовать произведение без согласия правообладателя при создании нового произведения в жанре пародии.
Помимо этого, юрист компании настаивает, что ролики в официальных аккаунтах в соцсетях не могут считаться рекламой, поскольку их видят только подписчики бренда. Это была имиджевая акция, цель которой — посмеяться, подчеркнул он.
«Ёбидоёби» намерена оспорить решение суда. «Компания подчеркивает, что по-прежнему считает пародию на трек певицы творческим высказыванием, не нарушающим авторские права, и будет отстаивать свою позицию до конца», — сказали в сети.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.