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В Венгрии нашли скрипку, созданную заключенным в нацистском концлагере

Сегодня в 14:49
Скриншот из видео AP

В Венгрии обнаружили скрипку, созданную в концентрационном лагере Дахау, сообщает Associated Press. Автор инструмента ― еврейский узник Францишек Кемпа.

Долгое время происхождение «скрипки надежды», как ее теперь называют, оставалось неизвестным. Ее история раскрылась лишь недавно, когда венгерские арт-дилеры отправили инструмент на реставрацию. Нынешние владельцы годами хранили его среди купленной ими мебели.

Реставратор сразу понял, что скрипка ― дело рук искусного мастера, но он был озадачен плохим качеством древесины и грубостью инструментов, которые использовались при ее создании.

Когда реставратор разобрал скрипку, он обнаружил записку ее автора, которая объяснила это противоречие. «Пробный инструмент, изготовленный в сложных условиях без инструментов и материалов. Дахау. 1941, Францишек Кемпа», ― говорится в послании.

Известно, что музыкальные инструменты присутствовали в нацистских концлагерях. В целях пропаганды нацисты нередко позволяли узникам создавать музыкальные ансамбли ― чтобы создать иллюзию благополучной жизни. Однако все уцелевшие музыкальные инструменты из Дахау привезли в концлагерь сами заключенные. «Скрипка надежды» ― единственный известный инструмент, созданный внутри лагеря.

«Мы назвали ее „скрипкой надежды“, потому что, если кто‑то попадает в трудную ситуацию, наличие задачи или вызова помогает ему справиться со многим. Вы сосредотачиваетесь не на проблеме, а на самой задаче, и я думаю, что это помогло создателю этого инструмента выжить в концлагере», — отметил арт-дилер Тамас Талоси.

Неизвестно, как скрипка покинула Дахау и оказалась в Венгрии. Но, согласно документам, предоставленным музеем при мемориале Дахау, Францишек Кемпа пережил войну и вернулся в Польшу, где продолжил изготовление инструментов до своей смерти в 1953 году.

Документы также указывают, что нацисты знали о нем как о мастере — изготовителе инструментов, и, по мнению Тамаса Талоси, именно это помогло Кемпу избежать судьбы миллионов других заключенных.

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