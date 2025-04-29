В Венгрии нашли скрипку, созданную заключенным в нацистском концлагере

«Мы назвали ее „скрипкой надежды“, потому что, если кто‑то попадает в трудную ситуацию, наличие задачи или вызова помогает ему справиться со многим. Вы сосредотачиваетесь не на проблеме, а на самой задаче, и я думаю, что это помогло создателю этого инструмента выжить в концлагере», — отметил арт-дилер Тамас Талоси.