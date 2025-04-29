Джош Бролин ищет пропавших школьников в трейлере хоррора «Оружие»

«Оружие» рассказывает об исчезновении группы школьников посреди ночи в небольшом поселке штата Флориды. В актерский ансамбль кроме Гарнер и Бролина вошли Олден Эренрайк, Бенедикт Вонг, Остин Абрамс, Эми Мадиган, Кэри Кристофер и Джун Дайана Рафаэль.