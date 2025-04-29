Джош Бролин ищет пропавших школьников в трейлере хоррора «Оружие»

Вышел первый трейлер нового хоррора от режиссера «Варвара» Зака Креггера. Его название — «Оружие», а в главных ролях — Джулия Гарнер и Джош Бролин.
«Оружие» рассказывает об исчезновении группы школьников посреди ночи в небольшом поселке штата Флориды. В актерский ансамбль кроме Гарнер и Бролина вошли Олден Эренрайк, Бенедикт Вонг, Остин Абрамс, Эми Мадиган, Кэри Кристофер и Джун Дайана Рафаэль.
Креггер не только срежиссировал, но и написал сценарий и выступил продюсером. Оператор — Ларкин Сейпл.
Производством и выпуском хоррора занимаются студии Warner Bros. и New Line Cinema. Премьера в зарубежных кинотеатрах запланирована на 8 августа.