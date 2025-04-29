Европейский суд запретил Мальте продавать «золотые паспорта»

Европейский суд обязал Мальту закрыть программу «золотого паспорта», постановив, что гражданство в странах ЕС продавать нельзя. Об этом сообщает Financial Times.
В Европе были широко распространены программы, позволяющие состоятельным людям покупать гражданство, но в последние годы они были закрыты из‑за опасений, что они способствуют транснациональной преступности и уклонению от санкций.
«Государство — член [Евросоюза] не может предоставлять гражданство — и, по сути, европейское гражданство — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — говорится в решении суда.
Правительство Мальты заявило, что оно будет уважать решение суда, но при этом изучит его юридические последствия. С 2015 года программа «золотого паспорта» принесла островному государству 1,4 млрд евро.