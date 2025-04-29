Дуэйн Джонсон выходит на ринг в трейлере «Крушащей машины» ― спортивной драмы от A24

Студия A24 представила дебютный трейлер «Крушащей машины» ― спортивной драмы с Дуэйном Джонсоном. В мировой прокат картина выйдет 3 октября.
Режиссером выступит Бенни Сафди («Неограненные алмазы», «Хорошее время»). Он впервые срежиссирует фильм самостоятельно, без участия его брата и соавтора Джоша.
Фильм расскажет о прославленном бойце MMA и двукратном чемпионе UFC Марке Керре. Помимо соперников на ринге, он боролся с зависимостью от обезболивающих, которая в итоге привела к закату его карьеры.
Видео: A24/YouTube
В 2002 году телеканал HBO выпустил документальную ленту о Керре, которая тоже называлась «Крушащая машина». В ней приняли участие известные бойцы ММА того времени.