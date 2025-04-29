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Запах шашлыка настраивает на романтику каждую вторую россиянку

Сегодня в 13:58
Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва»

Каждая вторая россиянка призналась, что запах приготовленного шашлыка настраивает на романтику. Равнодушны к мясному аромату только 12% женщин. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе дейтинг-сервиса «Мамба», чьи специалисты опросили 3500 совершеннолетних россиян.

Среди мужчин 26% откровенно признают, что запах шашлыка их возбуждает. Еще 30% считают, что он просто поднимает настроение, а 34% ― что все зависит от компании. Лишь на 5% мужчин аромат мяса на огне не оказывает влияния.

47% респонденток считают майские праздники идеальными для свиданий под открытым небом. Среди мужчин так думают 89%, причем 11% из них называют шашлык обязательным условием для романтических встреч в майские.

Половина россиянок поделилась: если мужчина займется организацией отдыха, то станет выглядеть в глазах спутниц лучше. Женщины ценят заботу (47%) и хотят просто расслабиться и ничего не делать (20%). Для 19% решающую роль играют детали — идеально подобранная музыка и секретный рецепт маринада, для 3% — умение спутника играть на гитаре. 51% мужчин, в свою очередь, восхищаются девушками, которые не боятся испачкаться и не ведут себя высокомерно, еще 16% мечтают просто помолчать у костра.

40% женщин и 24% мужчин отметили, что красный флаг для них — это когда потенциальный партнер предпочитает поездку с друзьями вместо романтического свидания. Но 38% женщин и 42% мужчин при таком сценарии просто займутся своими делами.

В 2023 году «Афиша Daily» рассказывала, где можно приготовить шашлыки в Москве. В следующем году гид по шашлычным местам появился для Петербурга.

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