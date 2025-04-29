Запах шашлыка настраивает на романтику каждую вторую россиянку

Половина россиянок поделилась: если мужчина займется организацией отдыха, то станет выглядеть в глазах спутниц лучше. Женщины ценят заботу (47%) и хотят просто расслабиться и ничего не делать (20%). Для 19% решающую роль играют детали — идеально подобранная музыка и секретный рецепт маринада, для 3% — умение спутника играть на гитаре. 51% мужчин, в свою очередь, восхищаются девушками, которые не боятся испачкаться и не ведут себя высокомерно, еще 16% мечтают просто помолчать у костра.