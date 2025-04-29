Орландо Блум и Доналл Глисон снялись в новом фильме Вернера Херцога

Орландо Блум («Властелин колец») и Доналл Глисон («Из машины») сыграли в трагикомедии Вернера Херцога «Bucking Fastard». Об этом сообщает Deadline.
Они присоединились к ранее объявленным сестрам Кейт и Руни Мара. Фильм основан на реальных событиях. История рассказывает о Джин и Джоан — неразлучных сестрах, говорящих и действующих в унисон.
Они влюблены в одного мужчину и грезят воображаемым местом — Оркнейскими островами, — где, как они считают, существует истинная любовь. В поисках этого места они начинают рыть туннель через целый горный хребет.
Блум сыграет буйного бывшего любовника девушек Гарета Малрони, а Глисон — Тимоти, их государственного соцработника, который пытается помочь им адаптироваться к современной жизни после того, как они стали сенсацией таблоидов.