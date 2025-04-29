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Японец встречается с 15 богатыми женщинами и зарабатывает на этом 7000 долларов в месяц

Сегодня в 12:31
Фото: Jezael Melgoza/Unsplash

В Японии мужчина был содержанцем и зарабатывал, встречаясь с 15 богатыми женщинами. Об этом сообщает South China Morning Post.

Он привлек к себе внимание в сети, рассказав о своем уникальном образе жизни, который позволил ему зарабатывать до 7000 долларов ежемесячно (около 577 тыс. долларов).

«Все думают, что быть мужчиной на содержании означает иметь деньги и свободное время. Управлять 15 богатыми женщинами одновременно может быть приятно, но это также невероятно утомительно», — рассказал 31-летний Такуя Икома.

Так, перед встречей с богатыми клиентками он тщательно следит за своей внешностью. Уход включает в себя нанесение макияжа, укладку волос и выбор подходящего наряда.

В домах своих клиенток он обедает и пьет с ними, ведет беседы, оказывает эмоциональную поддержку и выполняет роль «домоправителя». В его обязанности также входило мытье полов, посуды, уборка в ванной, в том числе чистка унитазов, и даже уборка за собаками.

Одна из его 20-летних клиенток сказала: «Для меня это просто соотношение затрат и выгод. Я считаю, что свидания слишком утомительны. Он очень общительный, и пока я плачу за его услуги, он оказывает мне эмоциональную поддержку. Мне не нужно вкладывать эмоции, я просто трачу деньги, чтобы получать удовольствие».

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