Японец встречается с 15 богатыми женщинами и зарабатывает на этом 7000 долларов в месяц

Одна из его 20-летних клиенток сказала: «Для меня это просто соотношение затрат и выгод. Я считаю, что свидания слишком утомительны. Он очень общительный, и пока я плачу за его услуги, он оказывает мне эмоциональную поддержку. Мне не нужно вкладывать эмоции, я просто трачу деньги, чтобы получать удовольствие».