Японец встречается с 15 богатыми женщинами и зарабатывает на этом 7000 долларов в месяц

В Японии мужчина был содержанцем и зарабатывал, встречаясь с 15 богатыми женщинами. Об этом сообщает South China Morning Post.
Он привлек к себе внимание в сети, рассказав о своем уникальном образе жизни, который позволил ему зарабатывать до 7000 долларов ежемесячно (около 577 тыс. долларов).
«Все думают, что быть мужчиной на содержании означает иметь деньги и свободное время. Управлять 15 богатыми женщинами одновременно может быть приятно, но это также невероятно утомительно», — рассказал 31-летний Такуя Икома.
Так, перед встречей с богатыми клиентками он тщательно следит за своей внешностью. Уход включает в себя нанесение макияжа, укладку волос и выбор подходящего наряда.
В домах своих клиенток он обедает и пьет с ними, ведет беседы, оказывает эмоциональную поддержку и выполняет роль «домоправителя». В его обязанности также входило мытье полов, посуды, уборка в ванной, в том числе чистка унитазов, и даже уборка за собаками.
Одна из его 20-летних клиенток сказала: «Для меня это просто соотношение затрат и выгод. Я считаю, что свидания слишком утомительны. Он очень общительный, и пока я плачу за его услуги, он оказывает мне эмоциональную поддержку. Мне не нужно вкладывать эмоции, я просто трачу деньги, чтобы получать удовольствие».