В музее Роттердама ребенок повредил картину Ротко стоимостью 50 млн евро

В одном из музеев Роттердама ребенок повредил картину американского художника Марка Ротко стоимостью 50 млн евро. Об этом сообщает Би-би-си.
Речь идет о картине «Серый, оранжевый на темно-бордовом, № 8». Инцидент произошел в зале Depot — публичном хранилище музея, где экспонируются избранные произведения из коллекции.
По данным Би-би-си, ребенок поцарапал нижнюю часть картины прямо на необработанном слое краски. Руководительница отдела реставрации Fine Art Restoration Company Софи МакАлун отметила, что «современные нелакированные» картины, такие, как «Серый, оранжевый на бордовом, № 8» Ротко, «особенно подвержены повреждениям».
«Это происходит из‑за сочетания сложных современных материалов, отсутствия традиционного слоя покрытия и интенсивности плоских цветовых полей, которые делают даже самые маленькие повреждения мгновенно заметными. В данном случае повреждение верхних слоев краски может существенно повлиять на восприятие картины», — сказала МакАлун.