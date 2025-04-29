СК создаст совет по культуре

Совет по культуре при СК нужен для выстраивания «диалога между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций», пояснили в ведомстве. Бастрыкин дал распоряжение после встречи с представителями киноиндустрии и телевидения. Кто конкретно присутствовал там, не уточняется.