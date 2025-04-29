СК создаст совет по культуре

В Следственном комитете РФ появится совет по культуре. Поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.
Совет по культуре при СК нужен для выстраивания «диалога между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций», пояснили в ведомстве. Бастрыкин дал распоряжение после встречи с представителями киноиндустрии и телевидения. Кто конкретно присутствовал там, не уточняется.
В ходе встречи обсуждались «вопросы влияния индустрии на современное молодое поколение» и необходимость создания проектов о Великой Отечественной войне, военной спецоперации на территории Украины и ее участниках, а также «важных событиях и исторических датах».
«Такое взаимодействие позволит выработать совместные решения, которые будут учитываться при создании произведений культуры, ориентированных на молодежь и способствующих формированию патриотизма, активной гражданской позиции, традиционных духовно-нравственных ценностей», — заявили в пресс-службе СК.
В конце 2021 года Бастрыкин обвинял Запад в гибридной войне против РФ. По его мнению, зарубежные игры и фильмы дестабилизируют российскую молодежь и лишают ее национальной идентичности.