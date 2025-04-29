Сенегальский и американский певец и рэпер Akon выступит в Москве. Концерт пройдет 9 августа на «ЦСКА Арене». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Say Agency, которое организует шоу.
Агентство обещает «большое зажигательное шоу», на котором прозвучат главные хиты Akon и свежие бэнгеры с лонгплеев «El Negreeto», «Akonda», «TT Freak», «Afro Freak» и других релизов.
Akon пять раз номинировался на «Грэмми», выпустил четыре бриллиантовые пластинки и 45 хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100. Среди его самых известных песен ― «Locked Up», «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na Na Na)» и «Lonely».
Организаторы московского концерта Akon — молодое агентство Say Agence — привозило в столицу DaBaby и анонсировало выступление Offset. Концерт последнего дважды переносили, сейчас он намечен на 14 июня 2025 года. Причиной переноса назвали личные обстоятельства рэпера.