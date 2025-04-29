Жители Патриарших хотят полностью запретить самокаты и мопеды

Из‑за загруженности Патриарших пешеходами и транспортом перемещение на СИМ повышает травмоопасность, говорится в заявлении. «Мы каждый раз, открывая дверь подъезда, рискуем быть сбитыми. Не видно, кто на тебя несется, самокатчики гоняют по этим узким пешеходным дорожкам», ― отмечают жители.