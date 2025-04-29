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Жители Патриарших хотят полностью запретить самокаты и мопеды

Сегодня в 09:47
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Жители Патриарших прудов составили обращение к мэру Сергею Собянину с просьбой полностью запретить самокаты и мопеды на территории района. Сейчас они собирают подписи под заявлением, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Составители обращения жалуются, что постоянные скопления самокатов перекрывают проезжую часть и входы в магазины, рестораны и подъезды домов. Жители также просят ограничить на районе проезд мотоциклов вечером и ночью ― с 21.00 до 8.00. Ночные заезды мешают местным спать.

Из‑за загруженности Патриарших пешеходами и транспортом перемещение на СИМ повышает травмоопасность, говорится в заявлении. «Мы каждый раз, открывая дверь подъезда, рискуем быть сбитыми. Не видно, кто на тебя несется, самокатчики гоняют по этим узким пешеходным дорожкам», ― отмечают жители.

Сбор подписей под обращением продлится до середины мая. После этого его передадут в приемную мэрии.

Сезон аренды электросамокатов открылся в Москве в середине марта, горожанам доступны 60 тыс. таких устройств. Теперь арендовать транспорт могут лишь пользователи, прошедшие идентификацию через систему Mos ID.

В новом сезоне максимальная скорость всех кикшеринговых самокатов в России снижена с 25 до 20 километров в час. Ограничение ввели из‑за «неосознанных пользователей», которые создают помехи и опасные ситуации на тротуарах.

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