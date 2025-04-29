В новой серии «The Last of Us» изменилась заставка после финала второй серии второго сезона

«Самое грустное для меня — это вспоминать счастливые моменты. Я вспоминала, как мы впервые встретились, как вместе снимали первый сезон, как переживали самые смешные моменты. Я вспоминала все это через призму потери его — не только Джоэла и Элли, но и меня и Педро, потому что воспоминания о нас с Педро и о Джоэле и Элли для меня так переплетены», — отметила актриса.