В новой серии «The Last of Us» изменилась заставка после финала второй серии второго сезона

HBO изменил вступительные титры в третьей серии второго сезона «The Last of Us» («Одни из нас»).
Осторожно, спойлеры!
Это произошло после жестокой концовки второго эпизода, в которой Эбби убивает Джоэла, отомстив ему за убийство ее отца во время резни в больнице в конце первого сезона.
Сцена насилия шокировала поклонников сериала. Геймеры уже были знакомы с сюжетом «The Last of Us», но все равно не ожидали, что убийство будет выглядеть так жестоко и депрессивно.
В третьей серии нового сезона HBO убрал из вступительных титров Джоэла, оставив только Элли, чтобы отразить смерть одного из главных героев и предполагаемый уход Педро Паскаля из сериала. «Вы все — зло», — написал один из пользователей в твиттере. «Слишком рано», — добавил другой.
Перед выходом третьего эпизода Белла Рэмси призналась, что сцена из него была самой сложной для съемок. В серии Элли горюет из‑за потери Джоэла и нюхает один из его пиджаков, предаваясь воспоминаниям.
«Самое грустное для меня — это вспоминать счастливые моменты. Я вспоминала, как мы впервые встретились, как вместе снимали первый сезон, как переживали самые смешные моменты. Я вспоминала все это через призму потери его — не только Джоэла и Элли, но и меня и Педро, потому что воспоминания о нас с Педро и о Джоэле и Элли для меня так переплетены», — отметила актриса.