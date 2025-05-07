От маринада до плейлиста: в умных колонках Sber появились функции, которые облегчат сборы на шашлыки

В интеллектуальных колонках Sber появилась функция «шашлычный калькулятор», действительно полезная в майские праздники. Она поможет рассчитать необходимое количество мяса на компанию. Колонки также напомнят, что нужно взять с собой на природу или дачу, и составят подходящий плейлист, чтобы не было скучно. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе SberDevices.
Интеллектуальный подход к шашлыку
Когда большая компания собирается на шашлыки, всегда встает вопрос, сколько нужно взять мяса. Теперь его можно задать умной колонке: «Салют, сколько нужно шашлыка на компанию из шести человек?» Колонка сделает точный расчет исходя из количества людей и пожелает веселого пикника.
Устройство также сможет объяснить, какое мясо считается диетическим, и подскажет популярные рецепты маринадов (хотя у каждой семьи, конечно, есть свой, проверенный временем рецепт).
Помощь в организации поездки
Для поездки на шашлыки понадобится не только мясо. Уточните у колонки, что стоит взять с собой, от шампуров до бумажных полотенец, и попросите составить список покупок, чтобы не остаться без мангала посреди леса.
Впечатления даже от самого вкусного шашлыка могут испортить внешние обстоятельства. Чтобы этого не произошло, спросите у колонки, какую погоду обещают синоптики и как обстоят дела с пробками на выезд из города.
Готовясь к поездке, попросите колонку включить плейлист под ваше настроение — она найдет подходящую музыку и для медитативной подготовки маринада, и для танцев на кухне.
Что еще полезного?
Помимо фичей, полезных для любителей шашлыков, в колонках Sber множество других удобных функций, о которых вы могли не знать. Например, голосовое управление телевизором и устройствами умного дома, возможность передачи сообщений с колонки на колонку или детектор шума, который предупредит пользователя, если в квартире бьется стекло, случилась протечка или громко лает собака. Последний особенно пригодится дачникам и поможет проследить за сохранностью вещей даже на расстоянии.
Колонка найдет общий язык и с детьми: придумает сказку, поможет выучить стих или сможет простыми словами объяснить даже сложные научные термины. Попросить ее об этом можно, например, так: «Салют, объясни теорию относительности семилетнему ребенку».