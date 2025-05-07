От маринада до плейлиста: в умных колонках Sber появились функции, которые облегчат сборы на шашлыки

В интеллектуальных колонках Sber появилась функция «шашлычный калькулятор», действительно полезная в майские праздники. Она поможет рассчитать необходимое количество мяса на компанию. Колонки также напомнят, что нужно взять с собой на природу или дачу, и составят подходящий плейлист, чтобы не было скучно. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе SberDevices.