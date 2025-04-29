Кузен сценариста фильма «Топ Ган: Мэверик» утверждает, что это он написал ключевые сцены

Двоюродный брат сценариста фильма «Топ Ган: Мэверик» Эрика Сингера подал в суд на Paramount Pictures, утверждая, что это он написал ключевые экшн-сцены в фильме, не получив за это ни упоминания, ни компенсации.
Шон Грей работал на проекте в основном как художник по визуальным эффектам. По его словам, Сингер и режиссер Джозеф Косински попросили его помочь в работе над сценарием. Мужчина согласился и в течение пяти месяцев вел «тщательно составленные файлы с указанием времени», документирующие его вклад.
«Этот иск направлен на восстановление справедливости в отношении Грея, талантливого сценариста, которым манипулировали и которого эксплуатировали влиятельные голливудские игроки», — говорится в иске.
Грей работал с Сингером еще до «Топ Гана». Он значится как «консультант по написанию сценария» в фильме «Дело храбрых», снятом Косински. Мужчина также указан как помощник сценариста Сингера в фильме «Интернэшнл».