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Кузен сценариста фильма «Топ Ган: Мэверик» утверждает, что это он написал ключевые сцены

Сегодня в 08:33
Фото: Paramount Pictures

Двоюродный брат сценариста фильма «Топ Ган: Мэверик» Эрика Сингера подал в суд на Paramount Pictures, утверждая, что это он написал ключевые экшн-сцены в фильме, не получив за это ни упоминания, ни компенсации.

Шон Грей работал на проекте в основном как художник по визуальным эффектам. По его словам, Сингер и режиссер Джозеф Косински попросили его помочь в работе над сценарием. Мужчина согласился и в течение пяти месяцев вел «тщательно составленные файлы с указанием времени», документирующие его вклад.

«Этот иск направлен на восстановление справедливости в отношении Грея, талантливого сценариста, которым манипулировали и которого эксплуатировали влиятельные голливудские игроки», — говорится в иске.

Грей работал с Сингером еще до «Топ Гана». Он значится как «консультант по написанию сценария» в фильме «Дело храбрых», снятом Косински. Мужчина также указан как помощник сценариста Сингера в фильме «Интернэшнл».

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