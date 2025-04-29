Кузен сценариста фильма «Топ Ган: Мэверик» утверждает, что это он написал ключевые сцены

Шон Грей работал на проекте в основном как художник по визуальным эффектам. По его словам, Сингер и режиссер Джозеф Косински попросили его помочь в работе над сценарием. Мужчина согласился и в течение пяти месяцев вел «тщательно составленные файлы с указанием времени», документирующие его вклад.