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«Яндекс» займется разработкой роботов-гуманоидов

Сегодня в 07:46
Фото: Ktsdesign/Science Photo Library/Getty Images

«Яндекс» собирается заняться разработкой человекоподобных роботов. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Проект станет одним из первых направлений, которое получит финансирование от недавно созданного фонда «Яндекса» Yet Another Tech Fund. Его цель ― поддерживать проекты сотрудников компании, «которые способны продвинуть вперед науку или технологии». В 2025 году на эти цели выделят не менее 330 млн рублей.

Разработка роботов-гуманоидов станет частью направления автономного транспорта в подразделении Yandex B2B Tech. На первом этапе планируют создать софт, который обеспечит базовую подвижность роботов и их адаптацию к реальной среде. В дальнейшем команда планирует спроектировать и запустить производство самих гуманоидов.

Представитель «Яндекса» назвал главным преимуществом таких роботов ― возможность функционировать в тех же условиях, где работают и люди, без создания специальной инфраструктуры. Потенциальные сферы применения устройств ― доставка посылок внутри зданий, обход промышленных объектов, помощь сотрудникам и клиентам компаний, выполнение работ по дому и на производстве.

По данным Fortune Business Insights, мировой рынок гуманоидных роботов в 2024 году составил 3,28 млрд долларов, а к 2032-му может вырасти до 66 млрд. Пока человекоподобные машины находятся на ранней стадии развития, но уже начинают применяться в образовании, уходе за людьми и логистике.

В числе примеров — Atlas2 от Boston Dynamics, NEO Gamma от 1X Technologies и Optimus от Tesla. В России над гуманоидными роботами работают Promobot, AlfaRobotics и «Андроидная техника». Первые версии, которые можно будет применять на практике, ожидаются в течение двух-трех лет.

По мнению экспертов, перспективы у сегмента большие: роботы могут заменить человека в опасных производствах, снизить издержки и повысить эффективность. Главные вызовы отрасли — высокая стоимость, зависимость от импорта, нехватка кадров и слабая стандартизация.

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