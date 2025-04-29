«Яндекс» займется разработкой роботов-гуманоидов

Проект станет одним из первых направлений, которое получит финансирование от недавно созданного фонда «Яндекса» Yet Another Tech Fund. Его цель ― поддерживать проекты сотрудников компании, «которые способны продвинуть вперед науку или технологии». В 2025 году на эти цели выделят не менее 330 млн рублей.