Непал планирует прекратить пускать на Эверест альпинистов без опыта

Непал планирует выдавать разрешения на восхождение на Эверест только альпинистам, имеющим опыт покорения хотя бы одной из 7000-метровых гималайских вершин. Об этом сообщает Reuters.
Ранее Непал подвергся критике за то, что разрешил слишком многим альпинистам, в том числе неопытным, попытаться взойти на 8849-метровую вершину.
Это, как утверждают эксперты, привело к длинным очередям альпинистов в «зоне смерти» — области под вершиной, где недостаточно природного кислорода для выживания. В 2023 году при 478 разрешениях погибли 12 альпинистов и пятеро пропали без вести, а в 2024 году — 8.
Законопроект об изменениях в правилах выдачи разрешений уже зарегистрировали в Национальном собрании. Операторы международных экспедиций призвали Непал разрешить покорение любой 7000-метровой вершины, а не только той, что находится в Гималаях, для получения разрешения на восхождение на Эверест.