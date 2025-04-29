Непал планирует прекратить пускать на Эверест альпинистов без опыта

Это, как утверждают эксперты, привело к длинным очередям альпинистов в «зоне смерти» — области под вершиной, где недостаточно природного кислорода для выживания. В 2023 году при 478 разрешениях погибли 12 альпинистов и пятеро пропали без вести, а в 2024 году — 8.