В Испании и Португалии восстановили подачу электричества после масштабного блэкаута

В Испании восстановлено 99,17% электроснабжения после масштабного блэкаута. Об этом сообщил национальный оператор электросетей Red Eléctrica.
В эксплуатацию введены 100% подстанций сети электропередачи. Выработка электроэнергии составляет 21 265 мегаватт.
В португальских муниципалитетах, в том числе столице страны, Лиссабоне, электроснабжение начало восстанавливаться вечером 28 апреля. Португальский оператор электросетей Ren сообщил, что в строй вернулись 85 из 89 подстанций.
Накануне Испания, Португалия и Франция столкнулись с крупнейшим отключением электроэнергии в новейшей истории. В Испании и Португалии были сбои в работе аэропортов, в Мадриде эвакуировали метро и приостановили игру на теннисном турнире Madrid Open.
Испанское МВД объявило режим ЧС в трех регионах. Ведомство задействовало 30 тыс. полицейских для поддержания безопасности в стране.
Причина блэкаута пока точно не установлена. Португальский оператор Ren сообщил, что отключение было вызвано неисправностью в испанской электросети, связанной с «редким атмосферным явлением». По версии испанского оператора электросетей Red Electrica, блэкаут произошел из‑за перепада мощности в сетях.
Премьер-министр Испании Педрос Санчес заявил, что причиной отключения электроэнергии стали «сильные колебания» в сети. Он также отметил, что нет никаких признаков того, что блэкаут был вызван кибератакой (ранее такую версию в эфире ТВ не исключил один из португальских министров Кастро Алмейда).