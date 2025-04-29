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В Испании и Португалии восстановили подачу электричества после масштабного блэкаута

Сегодня в 06:49
Люди идут по улице с фонариками в испанском городе Гранада во время блэкаута. Фото: NurPhoto/Getty Images

В Испании восстановлено 99,17% электроснабжения после масштабного блэкаута. Об этом сообщил национальный оператор электросетей Red Eléctrica.

В эксплуатацию введены 100% подстанций сети электропередачи. Выработка электроэнергии составляет 21 265 мегаватт.

В португальских муниципалитетах, в том числе столице страны, Лиссабоне, электроснабжение начало восстанавливаться вечером 28 апреля. Португальский оператор электросетей Ren сообщил, что в строй вернулись 85 из 89 подстанций.

Накануне Испания, Португалия и Франция столкнулись с крупнейшим отключением электроэнергии в новейшей истории. В Испании и Португалии были сбои в работе аэропортов, в Мадриде эвакуировали метро и приостановили игру на теннисном турнире Madrid Open.

Испанское МВД объявило режим ЧС в трех регионах. Ведомство задействовало 30 тыс. полицейских для поддержания безопасности в стране.

Причина блэкаута пока точно не установлена. Португальский оператор Ren сообщил, что отключение было вызвано неисправностью в испанской электросети, связанной с «редким атмосферным явлением». По версии испанского оператора электросетей Red Electrica, блэкаут произошел из‑за перепада мощности в сетях.

Премьер-министр Испании Педрос Санчес заявил, что причиной отключения электроэнергии стали «сильные колебания» в сети. Он также отметил, что нет никаких признаков того, что блэкаут был вызван кибератакой (ранее такую версию в эфире ТВ не исключил один из португальских министров Кастро Алмейда).

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