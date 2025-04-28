Второй и третий сезоны «Задачи трех тел» будут снимать одновременно в Венгрии

Съемки продолжения сериала «Задача трех тел» пройдут в Венгрии и продлятся больше двух лет. Создатели шоу намерены одновременно снять второй и третий сезоны, сообщил Screen Daily.
Работа над новыми эпизодами экранизации книг Лю Цысиня начнется 8 июля 2025 года. Она продлится, согласно документам на сайте Венгерского национального офиса кино, 2 августа 2027 года. Бюджет составит 267 млн долларов.
Съемками второго и третьего сезона займется в том числе венгерская компания Pioneer — она участвовала в создании драмы «Мария» Пабло Ларрраина и шпионского триллера «Шпион на миллиард долларов».
Планируют ли авторы шоу полностью снять новые серии в Венгрии или они позднее переместятся в другие локации, неясно. Первый сезон «Задачи трех тел» снимали в Великобритании, США, Испании и Панаме. Над проектом по-прежнему будут работать Дэвид Бениофф, Д.Б. Вайсс и Александр Ву.
Среди других продюсеров сериала будут также Райан Джонсон, Рэм Бергман и Нене Родриге из T-Street, Ци Линь, Узилун Чжао, Сяосун Гао и Лорен Ма, Бред Питт, Джереми Кляйнер и Деде Гарднер из Plan B Entertainment, Розамунд Пайк и Роби Юниак из Primitive Streak.
Сериал «Задача трех тел» вышел весной 2024 года на стриминговом сервисе Netflix. Он рассказал о группе ученых, столкнувшихся с величайшей угрозой в истории человечества. Роли сыграли Йован Адепо, Джон Брэдли, Лиам Каннингем, Эйса Гонсалес, Джесс Хонг, Марло Келли, Алекс Шарп, Зин Цзэн, Бенедикт Вонг, Джонатан Прайс, Розалинд Чао.
Роман «Задача трех тел», опубликованный в 2008 году, стал первым романом из серии китайского писателя Лю Цысиня. Научно-фантастическая драма рассказывает о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. В центре сюжета — молодая женщина, чье судьбоносное решение, принятое в Китае 1960-х годов, отражается от пространства и времени до наших дней.