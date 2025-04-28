Второй и третий сезоны «Задачи трех тел» будут снимать одновременно в Венгрии

Планируют ли авторы шоу полностью снять новые серии в Венгрии или они позднее переместятся в другие локации, неясно. Первый сезон «Задачи трех тел» снимали в Великобритании, США, Испании и Панаме. Над проектом по-прежнему будут работать Дэвид Бениофф, Д.Б. Вайсс и Александр Ву.