В Бельгии прошел чемпионат Европы по имитации крика чаек

Купер Уоллес стал чемпионом Европы по имитации крика чаек не в первый раз. Он победил и в прошлом году, сымитировав несколько типов криков. В этом году мальчику составила конкуренцию его семилетняя сестра Шелби — она заняла на турнире четвертое место.