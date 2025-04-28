В Бельгии прошел чемпионат Европы по имитации крика чаек. Он состоялся уже в пятый раз — мероприятие стало ежегодным и весьма популярным, рассказал The New York Times.
Турнир провели в приморском городе Де-Панне, находящемся на границе с Францией. В соревнованиях приняли участие 70 человек из 13 стран. Они состязались в умении вести себя, как птицы, и воспроизводить их крики.
Некоторые «спортсмены» появились на чемпионате в костюмах, вдохновленных чайками. Датчанка Анна Бринальд, к примеру, надела белое боа из перьев, накидку-крылья и шапочку, а еще покрасила лицо в белый и желтый цвета.
Бринальд стала победительницей турнира во взрослой категории. «Я репетировала с помощью тиктока, а также перед зеркалом и перед чайками», — поделилась она.
Всего на чемпионате — три категории: взрослая, юниорская (для лиц до 16 лет) и так называемая «колония», или групповая. Триумфатором в юниорской секции стал 10-летний Купер Уоллес из Англии, а итальянская команда Gabbiani Partigiani оказалась лучшей группой.
Купер Уоллес стал чемпионом Европы по имитации крика чаек не в первый раз. Он победил и в прошлом году, сымитировав несколько типов криков. В этом году мальчику составила конкуренцию его семилетняя сестра Шелби — она заняла на турнире четвертое место.
Выступления участников оценивало жюри из пяти человек, в которое входили ученые, политики и представитель местной ассоциации по защите природы. Претенденты могли получить максимум 100 баллов — по 15 от каждого судьи за крик и по 5 за поведение.
Чемпионат Европы по имитации крика чаек организовал Клод Вилларт — педагог и комик-любитель с 20-летним стажем из Западной Фландрии. Он задумал создать более позитивный образ морских чаек с помощью этого мероприятия.
По словам Клода, между людьми и чайками в Бельгии существует «трение». Последних несправедливо, как считает Вилларт, обвиняют в проблемах, виноваты в которых люди. К примеру птиц критикуют за неприятные звуки, кражу еды и жизнь вблизи домов, хотя люди сами привлекают их своим мусором и привычками.