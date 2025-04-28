Ким Кардашьян даст показания в суде по делу о вооруженном ограблении на Неделе моды

Вчера / 17:58
Художник открыл в Нью-Йорке первый коворкинг для ИИ-чат-ботов
Обновлено вчера в 20:12
В Испании объявили чрезвычайное положение из‑за отключения электричества
Вчера / 19:20
Анна Саваи из «Сегуна» присоединится к актерскому составу фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча
Вчера / 19:13
Смерть Паши Техника вошла в топ-5 тревожностей россиян в начале года
Вчера / 18:36
Умер издатель Игорь Захаров, открывший писателя Бориса Акунина*
Вчера / 17:55
Брэд Питт снимется в киноадаптации романа «Всадники» Тима Уинтона
Вчера / 17:05
Франсуа Озон экранизирует роман «Посторонний» Альбера Камю
Вчера / 16:26
Китайского студента дважды спасали с горы Фудзи. Он искал на склонах свой телефон
Вчера / 16:15
Халле Берри и Джереми Стронг войдут в жюри Каннского кинофестиваля
Вчера / 15:24
Канадский политик использовал фото Кудрово, чтобы рассказать о гетто для мигрантов в его стране
Вчера / 15:23
Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск
Вчера / 14:15
ChatGPT стал слишком подлизываться: хвалит за отказ от антидепрессантов и продажу дерьма на палке
Вчера / 14:01
Организаторам смертельной экскурсии по Неглинке назначили 5,5 и 8,5 года
Вчера / 13:40
В Китае молодежь все чаще вступает в «браки по дружбе», чтобы избежать общественного давления
Вчера / 13:31
Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая в Сикстинской капелле
Вчера / 13:05
На майские праздники парковка в Москве будет бесплатной
Вчера / 12:23
Разбитую Куртом Кобейном гитару продали за 100 тыс. долларов
Вчера / 12:19
Пользователи NFT-платформы Nike подали на компанию в суд за закрытие приложения
Вчера / 12:09
Александер Пейн возглавит жюри Венецианского фестиваля
Вчера / 10:41
Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Вчера / 09:29
Треть россиян регулярно сталкивается с переработками
Вчера / 09:18
Джош Рэднор из «Как я встретил вашу маму» рассказал, что его критиковали из‑за поступков Теда Мосби
Вчера / 09:11
В селе Лох под Саратовом часто воруют дорожный указатель. Табличка висит не дольше четырех месяцев
Вчера / 08:30
«Я в сказку попал?»: вышел тизер «Горыныча» с Александром Петровым
Вчера / 08:15
Финн Вулфхард — о съемках с Уиллемом Дефо: «Было тяжело развидеть в нем Зеленого Гоблина»
Вчера / 07:12
Австралийская радиостанция полгода скрывала, что ее ведущая — искусственный интеллект
Вчера / 06:19
Джордж Лукас рассказал, почему Йода говорит задом наперед
Вчера / 06:03
В Петербурге продали загранпаспорт Владимира Жириновского за 1,1 млн рублей

Ким Кардашьян даст показания в суде по делу о вооруженном ограблении на Неделе моды

Сегодня в 21:23
Фото: kimkardashian

Американская предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян даст показания по делу о вооруженном ограблении. Об этом сообщил Sky News.

В мае Кардашьян лично приедет в Париж, чтобы появиться во Дворце правосудия. 13 мая она расскажет перед судом о том, как подверглась нападению 3 октября 2016 года во время пребывания в отеле Hotel de Pourtales.

Тогда преступники ворвались на территорию гостиницы, связали знаменитость и украли у нее драгоценности стоимостью около 6 миллионов долларов. Это случилось во время Недели моды в Париже, на которую и приехала Ким.

«Госпожа Кардашьян оставляет свои показания для суда и присяжных и не желает на данный момент вдаваться в подробности. Она испытывает огромное уважение и восхищение французской системой правосудия», — прокомментировали адвокаты Кардашьян.

По делу об ограблении инфлюенсерши изначально проходило 12 обвиняемых, но один из них умер, а другой столкнулся с проблемами со здоровьем. Таким образом перед судом предстанут десять человек — девять мужчин и одна женщина. Двое из них признали свое участие в преступлении, поскольку их ДНК обнаружили в отеле.

Юнису Аббасу, Аомару Айт Хедаче, Харминву Айт Худаче, Дидье Дюбреку и Марку-Александру Буайе предъявили обвинения в вооруженном ограблении и похищении человека. Гари Мадара, Кристиана Глотена, Франсуа Делапорте и Марка Буайе обвинили в соучастии в ограблении и незаконном хранении оружия.

Ким Кардашьян рассказала следователям, что напавшие на нее люди отвели ее в ванную комнату и связали там. Когда они скрылись — пешком или на велосипедах — предпринимательнице удалось освободиться и позвонить сестре Кортни.

В ходе нападения Кардашьян не пострадала, но после инцидента хотела как можно скорее покинуть Францию, чтобы воссоединиться со своими детьми. По словам Ким и консьержа отеля Абдеррахмана Уаттики, по меньшей мере у одного подозреваемого при себе был пистолет, которым он угрожал людям.

Адвокат Уаттики Анри де Борегар заявил, что злоумышленники «были опытными, решительными преступниками, которые не колеблясь угрожали» его клиенту. Во французских СМИ они стали известны как «дедушки-грабители», поскольку некоторым из них оказалось более чем 60 или даже 70 лет.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами