Ким Кардашьян даст показания в суде по делу о вооруженном ограблении на Неделе моды

Американская предпринимательница и телезвезда Ким Кардашьян даст показания по делу о вооруженном ограблении. Об этом сообщил Sky News.
В мае Кардашьян лично приедет в Париж, чтобы появиться во Дворце правосудия. 13 мая она расскажет перед судом о том, как подверглась нападению 3 октября 2016 года во время пребывания в отеле Hotel de Pourtales.
Тогда преступники ворвались на территорию гостиницы, связали знаменитость и украли у нее драгоценности стоимостью около 6 миллионов долларов. Это случилось во время Недели моды в Париже, на которую и приехала Ким.
«Госпожа Кардашьян оставляет свои показания для суда и присяжных и не желает на данный момент вдаваться в подробности. Она испытывает огромное уважение и восхищение французской системой правосудия», — прокомментировали адвокаты Кардашьян.
По делу об ограблении инфлюенсерши изначально проходило 12 обвиняемых, но один из них умер, а другой столкнулся с проблемами со здоровьем. Таким образом перед судом предстанут десять человек — девять мужчин и одна женщина. Двое из них признали свое участие в преступлении, поскольку их ДНК обнаружили в отеле.
Юнису Аббасу, Аомару Айт Хедаче, Харминву Айт Худаче, Дидье Дюбреку и Марку-Александру Буайе предъявили обвинения в вооруженном ограблении и похищении человека. Гари Мадара, Кристиана Глотена, Франсуа Делапорте и Марка Буайе обвинили в соучастии в ограблении и незаконном хранении оружия.
Ким Кардашьян рассказала следователям, что напавшие на нее люди отвели ее в ванную комнату и связали там. Когда они скрылись — пешком или на велосипедах — предпринимательнице удалось освободиться и позвонить сестре Кортни.
В ходе нападения Кардашьян не пострадала, но после инцидента хотела как можно скорее покинуть Францию, чтобы воссоединиться со своими детьми. По словам Ким и консьержа отеля Абдеррахмана Уаттики, по меньшей мере у одного подозреваемого при себе был пистолет, которым он угрожал людям.
Адвокат Уаттики Анри де Борегар заявил, что злоумышленники «были опытными, решительными преступниками, которые не колеблясь угрожали» его клиенту. Во французских СМИ они стали известны как «дедушки-грабители», поскольку некоторым из них оказалось более чем 60 или даже 70 лет.