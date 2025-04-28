Ким Кардашьян даст показания в суде по делу о вооруженном ограблении на Неделе моды

По делу об ограблении инфлюенсерши изначально проходило 12 обвиняемых, но один из них умер, а другой столкнулся с проблемами со здоровьем. Таким образом перед судом предстанут десять человек — девять мужчин и одна женщина. Двое из них признали свое участие в преступлении, поскольку их ДНК обнаружили в отеле.