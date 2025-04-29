Джозеф Косински снимет новый фильм по «Полиции Майами»

Universal Pictures назначила Джозефа Косински («Трон: Наследие» и «Топ Ган: Мэверик») режиссером нового фильма по «Полиции Майами». Об этом сообщает Deadline.
Сценарий ленты напишет Дэн Гилрой, автор «Стрингера» и «Бархатной бензопилы». Кто исполнит главные роли, пока неизвестно.
Предполагается, что Косински приступит к съемкам после завершения работы над фильмом об НЛО для Apple Original Films.
Культовый сериал 80-х годов рассказывает о полицейских Сонни Крокетте и Рикардо Таббсе, которые работают под прикрытием в Майами, погружаясь в мир наркокартелей, контрабанды, коррупции и организованной преступности.
Крокетт изображает богатого плейбоя, живущего на яхте с крокодилом и водящего Ferrari, а Таббс — человека, прибывшего из Нью-Йорка, чтобы отомстить за брата, убитого наркоторговцами.
Шоу стало символом эпохи неогламура и синтезаторной музыки, а также изменило представление о полицейских сериалах.