Смерть Паши Техника вошла в топ-5 тревожностей россиян в начале года

Вчера / 17:58
Художник открыл в Нью-Йорке первый коворкинг для ИИ-чат-ботов
Сегодня / 21:23
Ким Кардашьян даст показания в суде по делу о вооруженном ограблении на Неделе моды
Обновлено вчера в 20:12
В Испании объявили чрезвычайное положение из‑за отключения электричества
Вчера / 19:20
Анна Саваи из «Сегуна» присоединится к актерскому составу фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча
Вчера / 18:36
Умер издатель Игорь Захаров, открывший писателя Бориса Акунина*
Вчера / 17:55
Брэд Питт снимется в киноадаптации романа «Всадники» Тима Уинтона
Вчера / 17:05
Франсуа Озон экранизирует роман «Посторонний» Альбера Камю
Вчера / 16:26
Китайского студента дважды спасали с горы Фудзи. Он искал на склонах свой телефон
Вчера / 16:15
Халле Берри и Джереми Стронг войдут в жюри Каннского кинофестиваля
Вчера / 15:24
Канадский политик использовал фото Кудрово, чтобы рассказать о гетто для мигрантов в его стране
Вчера / 15:23
Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск
Вчера / 14:15
ChatGPT стал слишком подлизываться: хвалит за отказ от антидепрессантов и продажу дерьма на палке
Вчера / 14:01
Организаторам смертельной экскурсии по Неглинке назначили 5,5 и 8,5 года
Вчера / 13:40
В Китае молодежь все чаще вступает в «браки по дружбе», чтобы избежать общественного давления
Вчера / 13:31
Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая в Сикстинской капелле
Вчера / 13:05
На майские праздники парковка в Москве будет бесплатной
Вчера / 12:23
Разбитую Куртом Кобейном гитару продали за 100 тыс. долларов
Вчера / 12:19
Пользователи NFT-платформы Nike подали на компанию в суд за закрытие приложения
Вчера / 12:09
Александер Пейн возглавит жюри Венецианского фестиваля
Вчера / 10:41
Вышел первый трейлер фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Вчера / 09:29
Треть россиян регулярно сталкивается с переработками
Вчера / 09:18
Джош Рэднор из «Как я встретил вашу маму» рассказал, что его критиковали из‑за поступков Теда Мосби
Вчера / 09:11
В селе Лох под Саратовом часто воруют дорожный указатель. Табличка висит не дольше четырех месяцев
Вчера / 08:30
«Я в сказку попал?»: вышел тизер «Горыныча» с Александром Петровым
Вчера / 08:15
Финн Вулфхард — о съемках с Уиллемом Дефо: «Было тяжело развидеть в нем Зеленого Гоблина»
Вчера / 07:12
Австралийская радиостанция полгода скрывала, что ее ведущая — искусственный интеллект
Вчера / 06:19
Джордж Лукас рассказал, почему Йода говорит задом наперед
Вчера / 06:03
В Петербурге продали загранпаспорт Владимира Жириновского за 1,1 млн рублей

Смерть Паши Техника вошла в топ-5 тревожностей россиян в начале года

Вчера в 19:13
Фото: «Плюшки»/YouTube

Госпитализация и смерть Паши Техника попала в топ-10 тревожностей россиян в первом квартале 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей. КРОС». В нем актуальные события оценивают по их присутствию в медиа и соцсетях.

Смерть Паши Техника заняла в списке тревожностей четвертое место, уступив лишь финансовым и телефонным мошенникам, последствиям разлива мазута в Черном море и атакам дронов. О судьбе рэпера россияне тревожились сильнее, чем о «преследовании» инфоцыган, недоступности ипотеки и предстоящем введении цифрового рубля. Кроме того, смерть Паши Техника стала самой обсуждаемой темой в начале года.

«Культовый статус этой фигуры, вероятно, распространился за пределы узкой субкультуры, среди которой он был хорошо известен до своей смерти, что вызвало всплеск большого общественного интереса к его персоне», ― говорится в исследовании.

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров отмечает, что большинство россиян ничего не слышали про Техника, «просто других мощных поводов для тревожности стало меньше».

Паша Техник попал в тяжелом состоянии в тайскую больницу в конце марта. 4 апреля врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что до госпитализации рэпер получил тяжелое отравление запрещенными веществами.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами