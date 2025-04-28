Смерть Паши Техника вошла в топ-5 тревожностей россиян в начале года

Госпитализация и смерть Паши Техника попала в топ-10 тревожностей россиян в первом квартале 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей. КРОС». В нем актуальные события оценивают по их присутствию в медиа и соцсетях.
Смерть Паши Техника заняла в списке тревожностей четвертое место, уступив лишь финансовым и телефонным мошенникам, последствиям разлива мазута в Черном море и атакам дронов. О судьбе рэпера россияне тревожились сильнее, чем о «преследовании» инфоцыган, недоступности ипотеки и предстоящем введении цифрового рубля. Кроме того, смерть Паши Техника стала самой обсуждаемой темой в начале года.
«Культовый статус этой фигуры, вероятно, распространился за пределы узкой субкультуры, среди которой он был хорошо известен до своей смерти, что вызвало всплеск большого общественного интереса к его персоне», ― говорится в исследовании.
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров отмечает, что большинство россиян ничего не слышали про Техника, «просто других мощных поводов для тревожности стало меньше».
Паша Техник попал в тяжелом состоянии в тайскую больницу в конце марта. 4 апреля врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что до госпитализации рэпер получил тяжелое отравление запрещенными веществами.