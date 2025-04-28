Смерть Паши Техника вошла в топ-5 тревожностей россиян в начале года

Госпитализация и смерть Паши Техника попала в топ-10 тревожностей россиян в первом квартале 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей. КРОС». В нем актуальные события оценивают по их присутствию в медиа и соцсетях.