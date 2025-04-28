Анна Саваи из «Сегуна» присоединится к актерскому составу фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча

Картину выпустит студия Amazon MGM, ее срежиссирует Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Дэдпул 2»). Вместе с Саваи в проекте сыграют Николас Холт и Пит Дэвидсон. Детали сюжета и ролей пока не разглашаются.