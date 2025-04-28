Анна Саваи из «Сегуна» присоединится к актерскому составу фильма «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча

Японская актриса Анна Саваи, наиболее известная по роли Марико-сан в сериале «Сегун», снимется в фильме «Как ограбить банк» Дэвида Лейтча. Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит студия Amazon MGM, ее срежиссирует Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Дэдпул 2»). Вместе с Саваи в проекте сыграют Николас Холт и Пит Дэвидсон. Детали сюжета и ролей пока не разглашаются.
Сценарий написал Марк Бианкулли, один из создателей сериала «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей». По данным THR, Бьянкулли и студия Imagine Entertainment потратили на разработку проекта большую часть десятилетия.
Фильм будет криминальным боевиком. Его сюжет, по слухам, сосредоточится на группе опытных грабителей банков. Они используют соцсети для документирования своих ограблений, играя в кошки-мышки с полицией.
Ранее стало известно, что Саваи может сыграть художницу Йоко Оно в предстоящих байопиках о группе The Beatles от режиссера Сэма Мендеса. Актриса получила зимой премию SAG и «Золотой глобус».
После успеха «Сегуна» Саваи стала одной из женщин года по версии Time. Сериал же продлили на второй сезон. Можно ли будет увидеть в новых эпизодах Саваи, неясно. Но ожидается, что к съемкам вернется другой японский артист — Хироюки Санада.