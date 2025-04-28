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Умер издатель Игорь Захаров, открывший писателя Бориса Акунина*

Сегодня в 18:36
Фото: «Издательство Захаров»/Telegram

Умер издатель Игорь Захаров, открывший писателя Бориса Акунина*. Об этом сообщили на сайте основанного им издательства «Захаров».

Захаров скончался 26 апреля. Ему было 76 лет. В издательстве отметили, что в последние годы специалист «мало участвовал в каждодневной жизни» команды, но «наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал».

«У каждого из нас, многолетних сотрудников издательства, есть, конечно, свои истории про общение с Захаровым. И мы еще будем эти истории вспоминать и рассказывать. Потом. Когда осознаем, что произошло в субботу», — поделились коллеги издателя.

Они подчеркнули, что «затасканное выражение „нет слов“ точнее всего передает» их нынешнее состояние. «Поэтому пока без комментариев», — добавили сотрудники «Захарова».

Игорь Захаров родился в 1948 году. Он основал издательство «Захаров» в 1998 году. Организация с конца 1990-х публиковала произведения Бориса Акунина*, в том числе романы об Эрасте Фандорине. Кроме того, «Захаров» выпускал биографии, мемуары, детективы и детские книги. Они пользовались популярностью читателей, но часто критиковались за редактуру, перевод и корректуру.

* Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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