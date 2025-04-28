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Художник открыл в Нью-Йорке первый коворкинг для ИИ-чат-ботов

Сегодня в 17:58
Фото: nimbenreuven.com

В нью-йоркском Бруклине открылся первый в мире коворкинг для чат-ботов с искусственным интеллектом ― «Chat House». Это арт-инсталляция местного художника Нима Бен-Реувена, сообщает TechCrunch.

В пространстве работают несколько картонных роботов, которые печатают на компьютерах. Их движения приводятся в действие маленькими моторами. На стене висит табличка, предлагающая рабочее место «всего за» 1999 долларов в месяц, а рядом ― надпись: «Люксовый коворкинг для чат-ботов».

Бен-Реувен так описал свою задумку: «Кучка милых и в то же время жутковатых малышей-роботов бесконечно стучит по клавишам, выполняя наши запросы к ChatGPT, потребляя столько электроэнергии, сколько вся Швейцария за год».

Видео: @thecardboardbaby

По словам художника, он создал эту инсталляцию, чтобы справиться с трудностями, которые привносят в его жизнь новые технологии, с помощью юмора. Бен-Реувен в основном занимается дизайном и видеопродакшеном, в котором все шире применяется ИИ. Артист говорит, что ему уже начали отказывать в заказах, предпочитая работе художника продукт нейросетей.

Выбор картона в качестве материала неслучаен. «Хрупкость картона, его способность разрушаться даже под небольшим весом — это метафора того, как ИИ взаимодействует с креативными индустриями», ― пояснил он.

К тому же Бен-Реувен строил «картонных малышей» (как он сам называет роботов) в последние 10 лет между фриланс-проектами. Использовать их в инсталляции стало отличным способом наконец вынести их из квартиры.

«Chat Haus» — временная инсталляция. Она расположена в здании, которое ждет разрешения на реконструкцию. Бен-Реувен надеется, что экспозиция продержится хотя бы до середины мая, а затем ее удастся перенести в большую галерею. Художник хотел бы расширить проект, но переживает о том, как сохранить все материалы у себя дома после закрытия выставки.

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