Художник открыл в Нью-Йорке первый коворкинг для ИИ-чат-ботов

По словам художника, он создал эту инсталляцию, чтобы справиться с трудностями, которые привносят в его жизнь новые технологии, с помощью юмора. Бен-Реувен в основном занимается дизайном и видеопродакшеном, в котором все шире применяется ИИ. Артист говорит, что ему уже начали отказывать в заказах, предпочитая работе художника продукт нейросетей.