Художник открыл в Нью-Йорке первый коворкинг для ИИ-чат-ботов

В нью-йоркском Бруклине открылся первый в мире коворкинг для чат-ботов с искусственным интеллектом ― «Chat House». Это арт-инсталляция местного художника Нима Бен-Реувена, сообщает TechCrunch.
В пространстве работают несколько картонных роботов, которые печатают на компьютерах. Их движения приводятся в действие маленькими моторами. На стене висит табличка, предлагающая рабочее место «всего за» 1999 долларов в месяц, а рядом ― надпись: «Люксовый коворкинг для чат-ботов».
Бен-Реувен так описал свою задумку: «Кучка милых и в то же время жутковатых малышей-роботов бесконечно стучит по клавишам, выполняя наши запросы к ChatGPT, потребляя столько электроэнергии, сколько вся Швейцария за год».
По словам художника, он создал эту инсталляцию, чтобы справиться с трудностями, которые привносят в его жизнь новые технологии, с помощью юмора. Бен-Реувен в основном занимается дизайном и видеопродакшеном, в котором все шире применяется ИИ. Артист говорит, что ему уже начали отказывать в заказах, предпочитая работе художника продукт нейросетей.
Выбор картона в качестве материала неслучаен. «Хрупкость картона, его способность разрушаться даже под небольшим весом — это метафора того, как ИИ взаимодействует с креативными индустриями», ― пояснил он.
К тому же Бен-Реувен строил «картонных малышей» (как он сам называет роботов) в последние 10 лет между фриланс-проектами. Использовать их в инсталляции стало отличным способом наконец вынести их из квартиры.
«Chat Haus» — временная инсталляция. Она расположена в здании, которое ждет разрешения на реконструкцию. Бен-Реувен надеется, что экспозиция продержится хотя бы до середины мая, а затем ее удастся перенести в большую галерею. Художник хотел бы расширить проект, но переживает о том, как сохранить все материалы у себя дома после закрытия выставки.