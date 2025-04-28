Брэд Питт снимется в киноадаптации романа «Всадники» Тима Уинтона

Американский актер Брэд Питт («Бойцовский клуб», «Мистер и миссис Смит») снимется в экранизации романа «Всадники» («The Riders») Тима Уинтона. Об этом сообщил Variety.
Режиссером картины выступит Эдвард Бергер, известный по драмам «Конклав» и «На Западном фронте без перемен». Производством фильма займется студия A24. Съемки запланированы на начало 2026 года и пройдут в нескольких локациях по всей Европе.
В центре сюжета окажется мужчина, который переехал в Ирландию со своей семьей и теперь отчаянно ищет пропавшую жену. Сценарий напишет Дэвид Кайганич, работавший над «Суспирией» и «Большим всплеском» Луки Гуаданьино.
Кайганич также станет продюсером проекта. Созданием ленты займутся компании Scott Free Ридли Скотта («Бегущий по лезвию», «Гладиатор»), Nine Hours Эдварда Бергера, Plan B Брэда Питта.
В ближайшее время Брэд Питт появится в драме «Формула-1» Джозефа Косински. Также актер работает над проектом «Продолжение приключений Клиффа Бута» — спин-оффом фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Режиссером выступает Дэвид Финчер, а Тарантино работает над сценарием.
«Всадники» — это роман австралийского писателя Тима Уинтона, лауреата многочисленных литературных премий. Книга вышла в 1995 году. Ее сюжет сочетает элементы детектива и психологического триллера.