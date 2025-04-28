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Китайского студента дважды спасали с горы Фудзи. Он искал на склонах свой телефон

Сегодня в 16:26
Фото: Anadolu/Getty Images

27-летнего китайского студента, проживающего в Японии, дважды за четыре дня спасали со склонов Фудзи. Молодой человек возвращался на гору за потерянным телефоном, сообщает Би-би-си.

Впервые китайца спасли 22 апреля ― его забрали вертолетом с тропы на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Парень не мог спуститься, поскольку потерял кошки ― специальные устройства с шипами, которые крепятся к подошве обуви для лучшего сцепления со льдом.

Спустя несколько дней альпинист вновь отправился на гору ― он хотел забрать оставленные вещи, включая свой смартфон. 26 апреля его вновь пришлось спасать ― на этот раз из‑за горной болезни. Сейчас жизни молодого человека ничего не угрожает.

Местная полиция напомнила о запрете восхождений вне официального сезона, который длится на Фудзи с начала июля до начала сентября. В остальное время вдоль троп на горе не работают медицинские пункты, а погодные условия могут затруднять спасательные операции.

Гора Фудзи высотой 3776 метров ― одна из главных достопримечательностей Японии. В сезон восхождений в 2023 году на нее поднялись более 220 тыс. человек. В последние годы власти предпринимают меры борьбы с излишним наплывом туристов, в том числе за счет повышения сборов за восхождение.

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