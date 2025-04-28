Китайского студента дважды спасали с горы Фудзи. Он искал на склонах свой телефон

Впервые китайца спасли 22 апреля ― его забрали вертолетом с тропы на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Парень не мог спуститься, поскольку потерял кошки ― специальные устройства с шипами, которые крепятся к подошве обуви для лучшего сцепления со льдом.