Франсуа Озон экранизирует роман «Посторонний» Альбера Камю

Французский режиссер Франсуа Озон, известный по фильмам «8 женщин» и «В доме», экранизирует роман «Посторонний» Альбера Камю. Об этом сообщил Screen Daily.
Картину выпустит студия Gaumont. Роли в ней исполнят Бенжамен Вуазен («Лето 85-го», «Поехали!»), Ребекка Мардер («Мое преступление», «Жизнь на повторе»), Сванн Арло («Анатомия падения», «По воле божьей») и Дени Лаван («Моя маленькая принцесса»).
Вуазен сыграет француза Мерсо, живущего в Алжире в 1930-х годах. Апатия и безразличие героя к окружающему миру достигают кульминации в хладнокровном убийстве и суде, который расследует преступление и вместе с ним личность Мерсо.
Киноадаптацию «Постороннего» поставят на французском языке. Съемки пройдут в Марокко, они уже стартовали. Релиз ленты в кинотеатрах запланирован на 2026 год.
«Темы в книге вряд ли могли быть более актуальными: эмоционально отсутствующий герой, оторванный от мира, противостоящий нашей смертности, поиски смысла человеком во все более отчуждающем мире», — прокомментировал Озон.
Режиссер отметил, что экранизация роман Камю показалась ему «отличным способом затронуть экзистенциальные и социальные вопросы» и одновременно «привлечь современную аудиторию».
Озон добавил, что намерен «стилистически стремиться к форме абстракции, странности и дистанцирования», сосредотачиваясь на «деталях, вставках, взглядах и крупных планах объектов», которые помогают понять восприятие героем мира.
«Мы будем работать с цветом, как если бы он был черно-белым, используя яркие, экспрессионистские контрасты, чтобы придать фильму вневременное, классическое измерение», — пообещал кинематографист.
Альбер Камю — французских философ и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года. Он представил свой дебютный роман «Посторонний» в 1942 году. Книга стала одним из самых популярных сочинений французской литературы. Оно переведена примерно на 75 языков.