Халле Берри и Джереми Стронг войдут в жюри Каннского кинофестиваля

Актеры Халле Берри («Люди Х», «Готика»), Джереми Стронг («Наследники», «Джентльмены») и Альба Рорвахер («Мария», «Три семьи») войдут в жюри Каннского кинофестиваля. Об этом сообщили на сайте мероприятия.
Они присоединятся к Жюльет Бинош, которая стала председательницей жюри. Лучшие фильмы грядущего смотра артисты выберут вместе с еще пятью кинематографистами — все они родом из разных стран.
Состав жюри дополнят индийский режиссер Пайал Кападиа, франко-марокканская сценаристка Лейла Слимани, конголезский документалист Диеудо Хамади, корейский постановщик Хон Сансу и мексиканский продюсер Карлос Рейгадас.
78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. На нем покажут ленту «Это была просто случайность» Джафара Панахи, «Новую волну» Ричарда Линклейтера, «Эддингтона» Ари Астера, «Молодых матерей» братьев Дарденнов и «Финикийскую схему» Уэса Андерсона.