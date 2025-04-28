Канадский политик использовал фото Кудрово, чтобы рассказать о гетто для мигрантов в его стране

Надпись на плакате гласит: «Они хотят построить миллионы „домов“ и продолжать привозить сотни тысяч мигрантов в год. Заставлять платить нас за строительство в наших городах перенаселенных гетто для мигрантов ― не ответ». В качестве ответа Бернье предлагает полный запрет иммиграции в Канаду и массовые депортации.