Канадский политик использовал фото Кудрово, чтобы рассказать о гетто для мигрантов в его стране

Канадский правый политик Максим Бернье рассказал о появлении «гетто для мигрантов» в его стране, использовав фотографию многоэтажек под Петербургом. Пост со снимком ЖК «Новый Оккервиль» он разместил у себя в X.
Бернье ― основатель и лидер крайне правой антимигрантской Народной партии Канады. В посте с фото Кудрово прифотошоплены его конкуренты ― лидер Либеральной партии премьер-министр Марк Карни и лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр.
Надпись на плакате гласит: «Они хотят построить миллионы „домов“ и продолжать привозить сотни тысяч мигрантов в год. Заставлять платить нас за строительство в наших городах перенаселенных гетто для мигрантов ― не ответ». В качестве ответа Бернье предлагает полный запрет иммиграции в Канаду и массовые депортации.
В комментарии к канадскому политику пришли россияне, которые объяснили, что Кудрово ― это типичный город-спутник Петербурга, а не мигрантское гетто. «Кудровчане, вас по телевизору показывают», ― прокомментировал аккаунт «Дикий Петербург». «Россия настолько процветающая и благополучная, что ее фотками пугают канадцев», ― заметил один из пользователей.
Канадский юзер позвал россиян в район Сейнт-Джеймс-таун в Торонто, который, по его словам, выглядит так же.
Новые дома на окраинах Петербурга и Москвы критикуют и россияне, называя их «человейниками» из‑за большого числа квартир с маленьким метражом, сильной слышимости и необустроенной территории вокруг, включая дворы-парковки.
ЖК «Новый Оккервиль», который попал на пост канадского политика, ― самый большой дом в России. В нем 35 подъездов и 3708 квартир, в которых живут 18 тыс. человек. В 2021 году один из его жителей ответил на вопросы пользователей Reddit о том, каково это ― иметь квартиру в гигантском «человейнике».