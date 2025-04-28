Журналистку Юлию Таратуту* объявили в розыск

Журналистку Юлию Таратуту*, известную по работе в издании Wonderzine и на телеканале «Дождь»**, объявили в розыск. Карточка с ее именем появилась в соответствующей базе МВД России, сообщило РИА «Новости».
Таратуту* разыскивают по статье Уголовного кодекса. В марте стало известно, что против нее возбудили дело об уклонении от обязанностей иностранного агента. Таковым журналистку признали в декабре 2022 года.
Таратуте* грозит до двух лет лишения свободы за непредоставление властям информации о своей деятельности в указанный срок. По закону, иноагенты обязаны передавать отчеты, включающие данные об иностранных источниках финансирования.
Уголовная ответственность за нарушение этих обязательств предусматривается для людей, которые дважды в течение года нарушили порядок деятельности иноагента и уже привлекались к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП.
Юлия Таратута* родилась в Виннице и начала свою карьеру в журналистике в начале 2000-х. Она работала корреспондентом «Коммерсанта», обозревателем в журнале «Русский Newsweek» и заместителем редактора отдела «Политика» в «Ведомостях».
В 2012 году журналистка начала сотрудничать с телеканалом «Дождь»** и стала его ведущей. Позднее она работала главным редактором Forbes News, Forbes Life и Wonderzine. В данный момент Таратута* живет за пределами России.
* Юлия Таратута внесена Минюстом в реестр иноагентов.
** Телеканал «Дождь» признан иноагентом и нежелательной организацией.