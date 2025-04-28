Организаторам смертельной экскурсии по Неглинке назначили 5,5 и 8,5 года

По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер Константин Филиппов вместе с группой из семи человек отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке в центре Москвы. Из‑за сильного дождя коллектор затопило, и все восемь человек погибли. Их тела искали два дня.