Организаторам смертельной экскурсии по Неглинке назначили 5,5 и 8,5 года

Мещанский суд Москвы вынес приговоры организаторам экскурсии по коллектору реки Неглинки, во время которой погибли восемь человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Генеральный директор компании по продаже экскурсий ООО «Спутник» Александр Ким получил 5,5 года колонии общего режима. Составителя объявления об экскурсии Никиту Дубаса приговорили к 8,5 года в колонии такого же типа. Гособвинение просило назначить Киму 6 лет колонии, Дубасу — 9.
Обоих признали виновными по части 3 статьи 238 УК ― оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер Константин Филиппов вместе с группой из семи человек отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке в центре Москвы. Из‑за сильного дождя коллектор затопило, и все восемь человек погибли. Их тела искали два дня.
Как отмечало следствие, организаторы уверяли клиентов в безопасности экскурсии, несмотря на незаконность проникновения в коллекторы, где имеют право находиться только сотрудники городских служб.
Ким, гражданин Казахстана, не признал вины. По его словам, он был создателем платформы, где размещались объявления об экскурсиях, но к их организации отношения не имел. Дубас признал вину частично.
Кроме них, по делу проходят гендиректор компании «Авангард», продававшей билеты на экскурсии, Александр Лазовский и владелец сайта Tripster Борис Плотица. Они объявлены в международный розыск и арестованы в РФ заочно. Лазовский на следующий день после трагедии улетел в ОАЭ.