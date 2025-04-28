В Китае молодежь все чаще вступает в «браки по дружбе», чтобы избежать общественного давления

Хлоя и ее друг подписали брачный контракт, в котором оговариваются совместные расходы на ведение домашнего хозяйства, раздельное владение имуществом и посещение родственников друг друга. Они также договорились не препятствовать разводу, если один из них встретит настоящую любовь.