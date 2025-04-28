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В Китае молодежь все чаще вступает в «браки по дружбе», чтобы избежать общественного давления

Сегодня в 13:40
Фото: David Emrich/Unsplash

В Китае все больше молодых людей вступают в «браки по дружбе», чтобы избежать давления семьи и предрассудков общества. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, такие пары вместо любви и сексуальных связей поддерживают свои отношения на основе общих ценностей и интересов. Юридически они являются супругами и живут вместе, но спят в разных комнатах.

Оба партнера могут свободно встречаться вне брака, а если они решат завести детей, то могут выбрать искусственное оплодотворение или усыновление.

Так, 33-летняя Хлоя вышла замуж за своего университетского друга в прошлом году. «Женщины моего возраста все выходят замуж и заводят детей. Брак по дружбе помогает избежать сплетен», — рассказала она.

Хлоя и ее друг подписали брачный контракт, в котором оговариваются совместные расходы на ведение домашнего хозяйства, раздельное владение имуществом и посещение родственников друг друга. Они также договорились не препятствовать разводу, если один из них встретит настоящую любовь.

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